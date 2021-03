Con eje en las consecuencias de la pandemia pero, también con un mensaje político al centro de Juntos por el Cambio, el ex presidente, Mauricio Macri, recibió este martes 30 de marzo al Grupo Dorrego, que nuclea a los principales intendentes del PRO. El encuentro fue en el Club Asturiano de Vicente López. Uno de los temas dominantes fue el manejo de la pandemia de COVID-19 en medio de una segunda ola.

Macri y los intendentes dispararon contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el Gobierno nacional en lo que respecta al ritmo de vacunación, el aumento de casos y a la distribución de las vacunas que llegan al país.

Monopolio de centros de vacunación, geriátricos y cuarentena

En ese sentido, la elección por parte de la Provincia de los centros de vacunación – y no por los intendentes – fue una de las quejas. En la cumbre con Macri, también hubo cuestionamientos a la falta de vacunación en geriátricos. Paralelamente hubo coincidencia en que una nueva cuarentena estricta era impracticable en sus distritos, en particular porque los bonaerenses no lo soportarían y porque la delicadísima situación económica terminaría de hundir las economías regionales.

En ese sentido, un ranking oficial que atesora la Provincia de Buenos Aires muestra que en el top ten de los municipios que más vacunaron solo aparecen dos opositores: Tres de Febrero y Lanús.

Otro eje fue la inseguridad: hubo extrema preocupación por el aumento de casos y ausencia de las fuerzas federales en todos los distritos. Algunos mantienen un vínculo aceptable con la Provincia, y en particular con Sergio Berni; otros prácticamente no tienen relación.

Quiénes son los integrantes del Grupo Dorrego

El Grupo Dorrego, que nació en un grupo de Whatsapp y se transformó en un grupo de poder dentro de JxC, estaba conformado por Jorge Macri, Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). Los cuatro estuvieron presentes y sumaron, hace un par de semanas, al grupo a los intendentes del Interior. Por ello hoy se mostraron también con Javier Martínez (Pergamino); Guillermo Montenegro (General Pueyrredón); Pablo Petrecca (Junín) y Héctor Gay (Bahía Blanca).

Por supuesto, la foto también implicó una discusión política. En el encuentro hubo coincidencias en que había sido clave durante el año pasado y este haber sostenido la unidad del espacio opositor. Pero que ahora venía una nueva etapa: la apertura hacia otros espacios – como el PJ y los vecinalismos – y, en particular, que había que “prepararse” para ir a una gran PASO opositora de JxC.

“Nos presentamos destacando que somos un grupo que trabaja desde la provincia y para la provincia”, dijeron fuentes municipales a PERFIL. Por ello, se habló de construir una “alternativa bonaerense” y que el grupo cuenta con “el respaldo de la gestión”.

Otro eje electoral: Macri compartió con ellos que “no hay 2023 sin 2021”. Es decir, que será clave la elección legislativa de este año para el futuro de la Provincia y del país.

Además, el ex presidente planteó que era muy importante consolidar un proyecto provincial con los intendentes como eje central ya que “gestionan día a día” y lograron ganar, incluso muchos de ellos dando vuelta el resultado de las PASO de agosto de 2019.

El debate por las candidaturas en Provincia

En ese marco, la reunión supuso dos cuestiones adicionales. En primer lugar, una muestra de fortaleza de los intendentes del PRO hacia afuera del poder político pero, en especial, hacia el interior de la oposición. En segundo lugar, una forma de intentar tener la “lapicera” para el cierre de listas.

Incluso, también, una forma de enviarle un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta, quien comió en varias oportunidades con los intendentes en los últimos meses. En particular, de quienes se oponen al desembarco de Diego Santilli en la Provincia. En particular, uno de los dice a viva voz que no está de acuerdo es Jorge Macri. Pero no es el único.

Justamente, tras la reunión, el intendente de Vicente López expresó: “Los intendentes del grupo Dorrego nos juntamos con Mauricio para intercambiar miradas sobre la evolución del COVID en el conurbano y la inseguridad que sufren los bonaerenses todos los días. También hablamos de la actualidad nacional y provincial, y de los enormes desafíos que tenemos por delante este año".

