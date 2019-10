Macri lanzó su cuarta promesa de campaña: internet e inglés para los jardines de infantes

El presidente Mauricio Macri se mostró este jueves confiado en poder "resolver el tema económico" en caso de lograr la reelección al frente del Gobierno. "Mientras se ratifican los valores de no ocultar, no robar, informar y tener una cultura de poder de no atropellar vamos a resolver el tema económico", sostuvo el mandatario.

En diálogo con FM Top, del distrito enterriano de La Paz, el jefe de Estado cuestionó a su antecesora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, al afirmar que en su gestión se "agravaron" los problemas económicos.

"Si seguimos trabajando juntos, vamos a resolver el tema económico después de décadas de políticas equivocadas", señaló el líder del PRO, quien consideró que el triunfo del oficialismo en Mendoza "es un apoyo" para poder revertir la derrota de las PASO.

En cuanto a los problemas por resolver, dijo: "Ahora el país comenzó a resolver problemas que en la Argentina se arrastran desde hace siete décadas". “Muchos de esos problemas que nosotros no creamos no se resuelven en tres años y medio”, dijo Macri y señaló que los procesos inflacionarios “es algo que arrastramos de los últimos 80 años”.

Puntualizó que, a partir de diciembre de 2015, la Argentina sentó las bases de progreso con la presencia de un Gobierno que permitió tener un estado más moderno y con mayor nivel de infraestructura.

Y que tomó medidas que fueron un “éxito” como la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, la mejora de la educación, la relación con el mundo y la modernización del país.

Por otra parte, en el marco de su serie de promesas de campaña hoy lanzó una nueva propuesta. Anunció que si logra la reelección avanzará con la conexión a internet para los jardines de infantes de escuelas públicas, en donde también incluirá la enseñanza de inglés para los niños.

En su cuarta iniciativa, tras apuntar a la promoción del empleo y la igualdad de género, el candidato presidencial de Juntos por el Cambio ahora apuntó a la educación.

A través de Facebook, el mandatario se focalizó en la temática de idiomas y la conectividad, considerando que el inglés e internet "significan igualdad de oportunidades". "Hablar inglés es hoy una habilidad indispensable que favorece personalmente a quienes lo aprenden. Tener o no tener un empleo, comprender o no un texto, acceder a una beca, crear emprendimientos conectados con el mundo, depende muchas veces de saber hablar ese idioma", remarcó el líder del PRO.

En la previa de la serie de marchas del "Sí, se puede" en Entre Ríos y a falta de 24 días para los comicios nacionales, el jefe de Estado propuso que haya "inglés desde el Jardín de Infantes para todos los estudiantes de escuelas estatales". "Abarcará todo el territorio del país, hasta las localidades más remotas. Las clases se darán con sistemas de videoconferencias en las que participarán docentes con conocimientos avanzados en el idioma, además de la asistencia presencial del docente del aula", precisó Macri, quien añadió que "el modelo propuesto se basa en el Plan Ceibal, que ha sido muy exitoso en Uruguay".

Asimismo, afirmó que, en caso de lograr la reelección, en su segundo mandato va a "conectar a internet al 100% de las escuelas".

"Cuando asumimos, ninguna escuela estatal del país tenía internet en las aulas y las áreas comunes. Eran escuelas desconectadas, apagadas de internet. Después de los cuatro años intensivos llegamos a conectar a 19.000 escuelas y ahora terminaremos de conectar el resto", destacó.

Y concluyó: "Estar conectados es abrir todas las posibilidades a todos los chicos argentinos. Hablar inglés es obtener el lenguaje para que esas oportunidades se multipliquen".

