Macri ve influencias de Evo Morales y Correa en las decisiones que impulsa CFK

Decidió romper su auto impuesto silencio. Con dos objetivos: en primer lugar poner en palabras sus ideas y pensamientos, que incluyeron una autocrítica sobre su paso por la Presidencia, y, a la vez, pugnar por la unidad de la oposición; y por el otro lado, dejar sentada su crítica al oficialismo, y en especial a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

En este sentido, uno de los temas que comenzó a obsesionarlo desde marzo de este año fue el avance de CFK sobre el Gobierno. En particular, el ex presidente está convencido de la influencia del boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa, ambos muy cercanos a ella, en las decisiones que viene digitando Cristina Kirchner.

“Mauricio piensa que a ella le dicen que si no presiona se la llevan puesta”, describe un colaborador cercano a Macri. En ese sentido, la mayor preocupación que expresa el ex jefe de Estado es que la vicepresidenta siga “redoblando la apuesta en lo que refiere a lo judicial y en lo institucional”, explican cerca de él.

Es en ese marco en que viene expresando que “Cristina secuestró hace diez años al PJ”, tal como le dijo a TN a comienzos de semana. Entre los suyos, Macri argumenta que hay una gran parte del peronismo que fue “cooptado” por el kirchnerismo pero que “cree en las instituciones, en el progreso”, según suele decir. Su ejemplo número uno: Miguel Ángel Pichetto.

Otra cuestión que lo preocupa es el frente judicial. En particular, la causa del Correo, donde asegura que el oficialismo quiere involucrar a su familia como una suerte de “espejo” de las causas que tiene CFK como Hotesur y Los Sauces. De esto sigue hablando con su amigo Daniel Angelici, con quien nunca dejó de frecuentarse.

Por el otro lado, también lo preocupa la causa por espionaje ilegal. Sobre todo porque, argumenta, su ex secretario privado, Darío Nieto, fue imputado para llegar a él. Paralelamente, Nieto ya suena como candidato a diputado en 2021.

En términos políticos está más liberado: abandonó lo “políticamente correcto”, por eso resalta, como nunca, a Patricia Bullrich como presidenta del PRO. Muchos en la oposición creen que ella expresa lo que él viene comentando en privado.

Hacia el interior del PRO, mejoró su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. Tras dos reuniones hace varios meses, ahora retomaron una mejor senda. En una de las dos el posicionamiento que esbozó Larreta sobre la cuarentena los llevó a un duro enfrentamiento. Ocurrió en mayo, cuando Macri pensaba que había que ir a mayores flexibilizaciones.

Sigue distanciado de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, pero ensayó su respuesta cuando le dijo a TN que debió hacerse cargo de las negociaciones políticas y no delegarlas, aunque no sabía si lo hubiera hecho mejor. Eso sí: sigue hablando mil maravillas de Marcos Peña, con quien ya no sostiene un día a día pero mantiene sus consejos semanales.

El sábado pasado, con un evento virtual titulado “En marcha al futuro” y que ideó Hernán Lombardi, el ex presidente se mostró con el jefe comunal, con Bullrich y con María Eugenia Vidal. Fue una señal de unidad, una de las cuestiones que lo ocupa. En todo caso, Macri asegura que expresando su posición aporta “a la diversidad” de Juntos por el Cambio. Aunque una cuestión no esté saldada: entre sus asesores afirma que nunca estuvo claro en Argentina qué rol debe tener un ex presidente. Piensa que, en todo caso, debe ser una personal de consulta y ayudar a crecer a otros.

Hoy vive en la semana en su casona en Acassuso, donde recibió esta semana al sindicalista Dante Camaño, y los fines de semana en Los Abrojos. Su libro, en el que colaboran varios de sus asesores, ahora pasó para enero. Tiene más cosas que contar.