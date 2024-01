Malena Galmarini habló sobre el nuevo acuerdo con el FMI y fue lapidaria: “Caputo vs. Caputo”

En el transcurso del miércoles por la noche, el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron la reactivación del acuerdo, que permitirá un desembolso de US$ 4700 millones para cubrir los vencimientos de la deuda de diciembre, enero y abril. En respuesta a esta situación, Malena Galmarini criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, al recordar su participación en el retorno al FMI en 2018, en el gobierno de Mauricio Macri. Señaló que ahora "tiene que resolver la deuda que él mismo tomó".

Pocas horas después de la publicación del comunicado oficial del FMI que anunciaba el acuerdo alcanzado, Caputo dio detalles adicionales en una rueda de prensa junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para aclarar la naturaleza del acuerdo. Afirmó que no se trata de "plata nueva", que aún está pendiente la aprobación del directorio del FMI y que el organismo no excluyó la posibilidad de futuros préstamos.

Después de las declaraciones del funcionario, la exdirectora de AySA y esposa del exministro de Economía Sergio Massa señaló una contradicción en relación con la responsabilidad de Caputo y su conexión con el FMI.

"Si no creés en las vueltas de la vida, preguntale a Caputo, ahora en versión Milei, que tiene que resolver la deuda que él mismo tomó en la era Macri", comenzó Galmarini en X. "Caputo vs. Caputo", señaló. No obstante se dirigió a sus seguidores: "Si el que te tiene que representar va a someterse a las imposiciones del FMI, no hay nadie que te defienda a vos".

Asimismo, expresó su descontento en relación con los cambios propuestos por el Gobierno en la movilidad jubilatoria y la fórmula de jubilación, temas que el ministro abordó en la conferencia de prensa. “Superávit fiscal a costa de jubilaciones. Superávit comercial a costa de cierre de PyMEs y caída de importaciones. Fijate vos qué camino eligen”, sentenció.

Caputo anunció un acuerdo con el FMI que realizará un desembolso de US$ 4.700 para pagar vencimientos

En referencia a estos aspectos, el exministro de Finanzas afirmó que las modificaciones propuestas para las jubilaciones, en el marco de la ley ómnibus que se debate en las comisiones del Congreso, beneficiarán a los jubilados y no los perjudicarán. "La fórmula actual es perjudicial para los jubilados y lo viene siendo desde hace ya mucho tiempo", dijo.

Respecto al déficit, Caputo resaltó: "En la Argentina el déficit es la raíz del problema. Nuestro compromiso con la gente fue resolverlo y no seguir engañándonos".

Qué dice el comunicado del FMI

"El personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo a nivel de personal sobre la séptima revisión en el marco del acuerdo SAF de Argentina. Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a unos 4.700 millones de dólares", señalaron en el escrito.

Desde el organismo multilateral de crédito, detallaron que se "alcanzaron entendimientos sobre un conjunto reforzado de políticas para restaurar la estabilidad macroeconómica y volver a encarrilar el programa actual". Y precisó que los objetivos fijados con anterioridad no fueron cumplidos por el Gobierno de Alberto Fernández.

Por su parte, el comunicado plantea críticas hacia el Gobierno de Alberto Fernández, subrayando que Javier Milei "heredó una situación económica y social excepcionalmente desafiante". Y señaló que la administración de Alberto Fernández, con Sergio Massa al frente de Economía, produjo un "grave desvío del programa".

El comunicado del FMI sobre el acuerdo: fuertes críticas a Massa y halagos al "ambicioso plan" de Milei

"La inflación mensual se aceleró hasta el 12,8 por ciento en noviembre, las reservas se agotaron, la moneda se sobrevaluó aún más y la brecha cambiaria aumentó a máximos históricos", agregaron acerca del contexto económico.

Por último, sobre el incumplimiento de las metas, expresaron: "No se alcanzaron las metas de finales de septiembre en materia de déficit fiscal primario y atrasos internos, y los datos preliminares sugieren que las metas de fin de año se incumplieron por un margen aún mayor. Tampoco se cumplieron los objetivos de reservas internacionales netas, con desviaciones con respecto al objetivo de fin de año de alrededor de 15 mil millones de dólares antes del inicio de la nueva administración".

Punto por punto, las claves fijadas entre el FMI y Argentina

La política fiscal: "Las autoridades se proponen lograr un superávit primario del 2 por ciento del PIB este año (consistente con el equilibrio general), mediante una combinación de medidas de ingresos y gastos. Se espera que los ingresos se vean respaldados temporalmente por mayores impuestos relacionados con el comercio, así como por ganancias derivadas de la normalización de la producción agrícola".

"Mientras tanto, la racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, los subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales y gastos en infraestructura de menor prioridad. Las medidas iniciales se complementarán con esfuerzos a lo largo del tiempo para salvaguardar un equilibrio fiscal general, a través de mejoras de alta calidad en la eficiencia de los sistemas tributario y de gasto".

Protección social: "Las autoridades han reforzado significativamente la asistencia social a través de programas de subsidios por hijos y cupones de alimentos, al tiempo que se alejan de los programas sociales distribuidos a través de costosos intermediarios. Planean preservar el valor real de las pensiones y aumentar la asistencia social según lo justifiquen las condiciones".

Política cambiaria y reservas: "Tras la gran devaluación de mediados de diciembre, la política cambiaria de las autoridades seguirá apoyando los objetivos de acumulación de reservas. Es importante destacar que han abandonado el opaco sistema de controles administrativos de importación (SIRA) y están en el proceso de abordar el gran sobreendeudamiento de los importadores, ofreciendo instrumentos cambiarios a los importadores que registren adecuadamente sus deudas comerciales".

"Han pasado a un régimen más basado en el mercado y han abandonado el enfoque anterior de intervenir en los mercados de divisas de futuros paralelos y no entregables, al tiempo que levantan las restricciones comerciales. Están firmemente comprometidos a seguir eliminando prácticas monetarias múltiples y restricciones cambiarias en el corto plazo, al tiempo que buscan desmantelar las medidas de gestión de flujos de capital (CFM) a medida que se abordan los desequilibrios y las condiciones lo permiten. Se espera que estas políticas conduzcan a una acumulación de reservas netas de 10.000 millones de dólares para finales de 2024, incluidos 2.700 millones de dólares acumulados durante las últimas semanas de 2023".

La política monetaria: "La postura de la política monetaria evolucionará para respaldar la demanda de dinero y la desinflación, mientras que el marco y las operaciones de la política monetaria se ajustarán para fortalecer su función de anclaje. Las autoridades se han comprometido a poner fin al crédito del banco central al gobierno y seguirán reduciendo el gran excedente de pesos, al mismo tiempo que fortalecerán gradualmente el balance del banco central".

Planes de financiación: "De acuerdo con el programa fiscal, el gobierno no buscará ninguna forma de financiamiento neto de mercado, sino que se concentrará en mejorar el perfil de vencimiento de la deuda interna. Reconstruir las relaciones con los mercados de capital internacionales también es una máxima prioridad".

Políticas estructurales: "Las autoridades están decididas a abordar los impedimentos de larga data al crecimiento y las exportaciones, e impulsar el vasto potencial energético y minero de Argentina, incluso aumentando la competencia y simplificando la burocracia. Las recientes iniciativas legislativas representan un paso importante en esta dirección, para el cual se está buscando apoyo político".

Modalidades del programa: "Las autoridades actualizaron los objetivos del programa, en consonancia con sus planes para una consolidación fiscal y externa más ambiciosa".