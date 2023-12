La diputada electa de La Libertad Avanza y futura canciller de Javier Milei, Diana Mondino, cargó contra la titular de AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), Malena Galmarini, luego de que el dibujante Cristian Dzwonik, conocido como "Nik", revelara haber recibido una "carta a documento" por parte de su hijo, Tomás Massa, por sus opiniones sobre el viaje que iba a hacer al Mundial de Qatar.

"Eterna admiración a todos los denunciados por la ex-casi Primera Dama", comenzó diciendo la economista en su cuenta de "X" -ex Twitter. con una chicana hacia a la esposa del ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

El hijo de Massa denunció al dibujante Nik por apodarlo "Niño Ñoqui"

"Menos mal que ganó la Libertad, si no hubiesen sido años realmente duros", agregó en la publicación sobre el balotaje, donde Milei derrotó a Massa por una diferencia contundente.

En ese sentido, en una segunda parte del mensaje se refirió a una de las acusaciones del creador de "Gaturro", que manifestó que la familia Massa ejercía presión sobre aquellas personas que opinaban contra ellos en las redes. "¿Malena, por qué los tuiteros argentinos han sido allanados en sus domicilios, o denunciados por tu persona a través de la Jueza Servini de Cubría? ¿Está prohibido opinar en la Argentina?", escribió el dibujante.

"Abajo hay datos del equipo de asesoramiento legal sin cargo, fondeado con donaciones, para defender a los perseguidos", comentó la legisladora electa.

En una segunda publicación, Mondino aclaró: "De la defensa se encargará el Dr. Alejandro Sarubi Benítez pueden escribirle por MD (Mensaje Directo)".

Además, dejó información sobre un alias de una cuenta bancaria para depositar dinero para la defensa a aquellas personas que quieras hacerlo. "Su labor no quedará únicamente en la defensa. Esperemos que sea un caso emblema de respeto a la libertad de expresión", completó.

El letrado trabaja en el estudio SBL Abogados, dedicado al Derecho Civil, Tributario y Penal, entre otros, y en su perfil de su cuenta de "X" puede leerse: "Los Massa se enojan con lo que hago y publico. Abogado (UBA). NO HAY PLATA".

Cristian “Nik” Dzwonik.

La acusación contra "Nik"

El caricaturista dijo este lunes que Tomás "Toto" Massa, hijo del ministro de Economía y de la presidenta de Aysa, le envió una "carta documento" desde un "poderoso estudio de abogados de Estados Unidos" a raíz de su crítica al joven por el viaje que iba a hacer al Mundial de Qatar, donde lo apodó "Niño Ñoqui".

"La carta dice que se me va a perseguir judicial y punitivamente, y que podría ser procesado, por haber opinado sobre el viaje de tu hijo al Mundial Qatar 2022", aseguró Nik en sus redes, y añadió: "¿Trabajar tantos años en el ESTADO le da ventaja a los Massa para acceder a los datos personales de los ciudadanos comunes que quieren opinar?".

"La familia del Presidente Nacional y Popular me envía una carta documento en inglés y desde Miami?; ¿Malena, por qué soy perseguido judicialmente por opinar?, son algunos de los muchos interrogantes que lanzó "Nik", que también apuntó contra el presidente de la AFA, "Claudio "Chiqui" Tapia, ya que la empresa Mundo Selección, con la que "Toto" Massa iba a ir a Qatar, es un medio de comunicación creado por la Asociación de Fútbol Argentino.

