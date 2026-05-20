Manuel Adorni presentaría su declaración jurada el 1 de junio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentaría su declaración jurada de bienes ante la Justicia el próximo 1 de junio, en el marco de la causa que se tramita en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque la fecha todavía podría modificarse, en el entorno del funcionario señalan que por ahora ese es el día previsto para entregar la documentación requerida por la investigación judicial.

La presentación es considerada clave dentro del expediente, ya que deberá explicar el origen de los fondos y el crecimiento patrimonial detectado durante los últimos meses. “Yo la quiero presentar lo antes posible”, había asegurado Adorni ante consultas sobre el tema. La Justicia busca determinar cómo se produjeron distintos movimientos financieros y operaciones relevadas durante la investigación.

Crece la presión dentro del Gobierno

El caso ya lleva más de dos meses y generó preocupación dentro del Gobierno, donde reconocen el impacto político que tuvo la investigación sobre la agenda oficial. Desde que comenzó el expediente judicial, Adorni redujo notablemente sus apariciones públicas y quedó en el centro de las discusiones internas por la estrategia para enfrentar el tema.

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En la Casa Rosada sostienen que la situación quedará aclarada una vez que el funcionario entregue la documentación patrimonial. “Los números le cierran”, aseguran cerca del jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias

En paralelo, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, decidió presentar su propia declaración jurada antes del vencimiento oficial y volvió a diferenciarse de Adorni. Días atrás, incluso le había pedido públicamente que avanzara “de inmediato” con la entrega de la documentación.

“¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?”, sostuvo Bullrich en declaraciones televisivas, en medio de las repercusiones políticas por la causa judicial.

La tensión interna obligó incluso a intervenir al presidente Javier Milei, quien buscó bajarle el tono al tema y aseguró que Adorni ya tenía preparada la declaración jurada. Sin embargo, pasaron más de dos semanas desde esas declaraciones y la presentación todavía no se concretó.

Los plazos para la presentación

El plazo inicial para presentar las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción vence el próximo 31 de mayo, aunque luego se habilitó una prórroga hasta el 31 de julio. Desde el entorno de Adorni aseguran que nunca evaluaron utilizar esa extensión y que la intención siempre fue realizar la presentación “lo antes posible”.

LB