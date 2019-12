Marcela Losardo: "La prisión preventiva no puede ser una condena anticipada"

La flamante ministra de Justicia, Marcela Losardo, dio este miércoles 11 de diciembre las primeras definiciones sobre la reforma en la Justicia que anunció Alberto Fernández durante su primer discurso ante la Asamblea Legislativa. Aunque no ahondó en detalles y aseguró que será el mandatario quien brinde los pormenores, la medida incluiá una reorganización del Poder Judicial y una redistribución del sistema federal, así como una posible modificación en la implementación de la ley del arrepentido.

"El sistema acusatorio importa porque el fiscal va a ser el que va a llevar el proceso. El juez va a ser un ordenador, va a garantizar el debido proceso. La fuerza de la acusación la va a tener el fiscal. Por eso es tan importante la figura del fiscal y la del Procurador", adelantó la flamante funcionaria en declaraciones a Radio Con Vos. Y agregó: "No se disminuye la importancia del juez, que es el responsable de que se cumpla del debido proceso. Cuando un fiscal no atienda lo que tenga que atender va a ser el juez el que diga que no".

En este sentido, las palabras de la ministra apuntarían a la implementación de la ley que ya existe para poner en marcha el sistema, un punto que ya causó protestas públicas cuando se buscó llevarlo a cabo en la provincia de Buenos Aires. El sistema acusatorio plantea que el protagonista de la instrucción sea el fiscal. En otras palabras, que el fiscal acuse, el defensor defienda y el juez controle proponiendo medidas.

Por una justicia sin operadores

La funcionaria también cuestionó la Ley del Arrepentido sancionada durante el Gobierno de Mauricio Macri. “Todos sabemos que funcionó mal. Estamos estudiando también eso, aunque no lo tenemos como uno de los primeros temas", explicó. Luego apuntó contra el uso en las prisiones preventivas durante estos años: "Está muy claro que si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, no hay razón para imponerle la prisión preventiva a alguien. Se llama justamente prisión preventiva, prevenir la fuga y el entorpecimiento. No puede ser una condena anticipada", expresó.

Losardo pidió, además, ampliar la atención sobre el sistema judicial más allá de Comodoro Py. "Cuando hablamos del sistema judicial siempre caemos en pensar que todo ocurre en Comodoro Py. Me gustaría que tengamos una mirada más amplia. Tenemos varios fueros, el Contencioso Administrativo, Penal Económico, el Civil y Comercial Federal, tenemos fueros federales en todo el país. Hay que tener una mirada macro de todo, no todo es Comodoro Py", sostuvo.

La "preocupación" de Alberto Fernández por la Justicia y las reformas que están en estudio

La ministra aseguró, también, que las causas judiciales contra exfuncionarios kirchneristas por presuntos hechos de corrupción seguirán su curso. "Las causas van a continuar como tienen que continuar. No vamos a hacer nada para intervenir en las causas. Las que ya comenzaron continuarán con el debido proceso, como están hoy", dijo, y agregó que durante los últimos años hubo "abusos con las prisiones preventivas" que "son prisiones preventivas, no anticipos de condena".

En la reforma se incluiría también el traspaso de la estructura de escuchas telefónicas, según consignó el diario Página 12, que durante la administración de Macri pasaron a la estructura de Corte Suprema y en manos de Martín Irúrzun, camarista de Comodoro Py. De acuerdo a información brindada por ese medio, el cambio central de la reforma será la reorganización del sistema federal: las causas ya no serían sorteadas sólo entre los jueces federales sino entre todos los jueces penales. El paquete no se enviará para ser tratado en las sesiones extraordinarias de este año.

AB/FF