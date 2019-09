Marcelo Birmajer, amenazado: "No vas a poder caminar tranquilo nunca más"

El escritor Marcelo Birmajer fue increpado y amenazado mientras caminaba por una calle porteña por un hombre que lo llamó “fascista” y lo amenazó con “no poder caminar tranquilo por la calle nunca más”. Según Martín Kanenguiser, amigo del escritor, relató en Twitter que el incidente ocurrió entre las calles Sarmiento y Riobamba, en la Ciudad de Buenos Aires. “Birmajer fue abordado por un hombre de unos 30 años, que lo paró y le dijo: ‘¿Vos sos Birmajer?...¡qué fascista eh!. No vas a poder caminar tranquilo por la calle nunca más’”, relató.

“Me preocupa que, si ganan los Fernández, esto se convierta en una política de Estado”, dijo Birmajer en una entrevista con Todo Noticias este miércoles por la noche. El agresor, contó Birmajer, “se quedó parado en el lugar, no me impedía seguir caminando, pero no lo dijo al pasar, se quedó esperando que yo hiciera algo más. Yo no hablé, seguí caminando, no apuré el paso pero no respondí nada”.

El escritor explicó que quien lo increpó es “un fascista más joven y más alto que yo”. “La gran paradoja es que el fascista sí camina tranquilo por la calle y va a poder seguir caminando por la calle porque yo jamás le voy a gritar a nadie, piense lo que piense y haga lo que haga”, afirmó. “Hay muchas maneras de resolver una agresión: o escribiendo, comunicándose por la tele, o mediante la Justicia, nunca amedrentando o agrediendo a alguien por la calle”.

En palabras de Birmajer, lo que le sucedió es un gesto de “continuidad del autoritarismo kirchnerista”, y tiene la “muy peligrosa posibilidad de convertirse en política de Estado”. “Este es un clima que se instaló en 2008 y que nunca aminoró, lo que ocurre es que ahora pueden volver a tener las riendas del Estado”, analizó.

“A mí, lo que me preocupa es que, si ganan los Fernández esto se convierta en una política de Estado, que pongan gente organizada a gritarnos y no dejarnos transitar por la calle”, afirmó. Birmajer afirmó que se trata de la cuarta vez que una persona lo increpa en la calle, uno de los cuales le dijo: “los kirchneristas somos inteligentes, vos ya hablaste mucho, agradecé que no te insulto”.

D.S.