Marcelo Longobardi: "¿Con qué antecedentes Santiago Cafiero es el jefe de gabinete de ministros?"

El conductor Marcelo Longobardi volvió a cuestionar la gestión y el equipo de de Alberto Fernández en la Casa Rosada. En esta ocasión, las críticas del periodista estuvieron enfocadas al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de que ayer miércoles 7 de octubre el funcionario llevó a cabo una presentación ante el Senado.

En su editorial, el periodista destacó las principales afirmaciones de Cafiero ante la Cámara alta y el apoyo que el jefe de Gabinete le demostró al embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, para luego apuntar contra sus capacidades para ocupar el cargo de jefe de Gabinete.

"Calificó a Juntos por el Cambio de terraplanismo político y además le pidió a la oposición que baje los decibeles y que se aleje del discurso del odio. Lo cual constituye una gran contradicción de un grupo político cuyos decibeles son muy altos y que han presentado odio contra medio mundo", sostuvo el conductor del ciclo Cada Mañana que se emite por Radio Mitre.

Esto pasa porque esta es la escala de Santiago Cafiero, el pibe está para esto, para la chicana menor

En esa línea, el periodista planteó: "¿La culpa de este espectáculo lamentable es de Santiago Cafiero o del Presidente? ¿Con qué antecedentes, trayectoria o envergadura Santiago Cafiero es el jefe de Gabinete de ministros de este país? Es un buen chico, el nieto de un gran dirigente político como fue Antonio Cafiero. Esto pasa porque esta es la escala de Santiago Cafiero, el pibe está para esto, para la chicana menor".

Tras las duras críticas al ministro coordinar, Longobardi también se refirió al debate sobre la postura de Argentina ante el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. "El tema de Venezuela ha cobrado una significativa envergadura a partir no solamente de la contradicción en los votos que Argentina presentó en distintos organismos internacionales, sino también por la posibilidad de que ayer iban a hablar por teléfono el presidente Maduro y el presidente Fernández. Esto no ocurrió. No sabemos si no ocurrió porque no iba a ocurrir o porque se supo que iba a ocurrir", expresó el conductor.

Venezuela: Juntos por el Cambio rechazó el "vergonzoso discurso de Carlos Raimundi"

Raimundi causó revuelo la semana pasada al rechazar el "informe Bachelet", realizado por la expresidenta chilena en calidad de Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU sobre las distintas violaciones ocurridas en Venezuela.

Longobardi indicó si la vicepresidenta estaría detrás de los idas y vueltas del Gobierno con respecto a esta cuestión: "El canciller Solá dijo que el gobierno no cambió la postura sobre Venezuela. No sabemos cuál es la postura sobre Venezuela, si es la de Raimundi o la del embajador en la ONU. ¿Por qué no habla claramente Felipe Solá? ¿De qué tiene miedo? ¿A esta altura de su trayectoria Felipe Solá le tiene miedo a Cristina Kirchner?".

Tras recordar que hubo rumores de que Alberto Fernández se comunicó de forma privada con la exmandataria chilena, Longobardi hizo el planteo de qué motivos habría para ello: "Yo pregunto, ¿desde cuándo el Presidente tiene que hablar de modo secreto con la señora Bachelet? ¿Para no molestar a Cristina? Esto parece que agravó la estúpida interna en el oficialismo", aseveró el conductor.

B.D.N./FF