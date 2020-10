Marcelo Longobardi: "Este país no tiene idea de qué hacer con la economía"

Las medidas lanzadas por el Gobierno para frenar la fuga de divisas y acumular dólares bajando las retenciones generaron una serie de críticas entre ellas la de Sociedad Rural que amenazó con "liquidar granos". En esa línea se sumó el periodista Marcelo Longobardi, en su habitual editorial de apertura en su programa de Radio Mitre

El conductor manifestó que: "Ayer el ministro Guzmán lanzó tres o cuatro parches para intentar rascar algún dólar de algún lado. Hay una baja en las retenciones del 33 al 30%. Si el 33 es un delirio el 30 también es un delirio. Al mismo tiempo el Banco Central anunció que va a abandonar las mini devaluaciones diarias. Con estas estupideces se supone que van a convencer a las exportadoras para que rápidamente vendan".

La advertencia de la Sociedad Rural: "El campo no va a liquidar los granos"

Y agregó que: "La Mesa de Enlace dijo que esto era una tomada de pelo. Creo que ni siquiera da para llamarlo parche. Es una nada, es una nada que confirma que la Nación Argentina como país no tiene, no digo un plan, no tiene idea. Este país no tiene idea de qué hacer con la economía. Toman medidas para atenuar el impacto del cepo que ellos mismos pusieron".

También se refirió con ironía, a la medida lanzada por el Banco Central de bloquear los CUIT para la compra de dólares a funcionarios y legisladores nacionales. "Les conté de este gesto tan conmovedor de los funcionarios y diputados que no podrán comprar los 200 dólares. El argumento del ministro Guzmán cuando lo anunció fue que nadie puede tener coronita. Esto no es cierto porque en Argentina hay mucha gente que tiene coronita. Y al mismo tiempo estamos discutiendo por 200 dólares"

