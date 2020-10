Venezuela: Juntos por el Cambio rechazó el "vergonzoso discurso de Carlos Raimundi"

Diputados de Juntos por el Cambio cuestionaron al representante argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, por su "vergonzoso discurso" al rechazar el informe de la ONU sobre violaciones a los derechos humanos en la Venezuela de Nicolás Maduro. Los legisladores, que integran la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presentaron un proyecto para "garantizar que la Argentina vote a favor de la prórroga de la misión internacional en Venezuela y mantenga su tradición en defensa de los derechos humanos".

Raimundi causó revuelo esta semana al rechazar el "informe Bachelet", realizado por la expresidenta chilena en calidad de Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU. El reporte registró al menos 2.000 muertes de jóvenes en "barrios marginados" del país caribeño a manos de las fuerzas de seguridad desde enero de este año.

"Venezuela sufrió un fuerte asedio de intervencionismo por lo que hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países", justificó el embajador argentino ante la OEA, quien sostuvo además que "no hace una lectura ideológica de los derechos humanos". "Nos centramos en la persona que sufre. No son los derechos humanos para mi país un instrumento para tomar una posición ideológica", señaló.

Facundo Suárez Lastra, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y autor del proyecto para exigir la votación positiva de Argentina, cuestionó las declaraciones de Raimundi: "El vergonzoso discurso expuesto por Raimundi y las declaraciones precedentes del canciller (Felipe) Solá sobre la problemática venezolana nos ponen en estado de alerta, no podemos permitir que la Argentina rechace o se abstenga en la votación de la prórroga. Esto sería un retroceso inaudito en nuestra tradición democrática y en defensa de los derechos humanos", expresó el dirigente de la UCR.

Por su parte, Sebastián Salvador, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, calificó de "vergonzoso" que la Argentina rechace el informe de la OEA. "En Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos y el representante argentino en la OEA no solo que no lo cuestiona, sino que parece justificarlo". "Un país democrático como el nuestro no puede avalar detenciones ilegales o represiones a opositores", agregó.

"El 27 de septiembre de 2019 la ONU aprobó una resolución que establecía que, por un período de un año, una misión internacional independiente investigue supuestas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 en Venezuela. Ahora el Consejo de Derechos Humanos busca prorrogar por dos años la misión y convocó a una votación para la primera semana de octubre", recordaron.

Los diputados de JxC señalaron que "el trabajo realizado fue considerado un éxito y sus conclusiones se presentaron en un primer informe que analiza de manera exhaustiva 223 casos en donde se prueban graves violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El año pasado, honrando una destacada historia en materia de protección de los derechos humanos, el gobierno de la Argentina acompañó la resolución votando a favor y consolidando su compromiso con la búsqueda de justicia, paz y democracia para el pueblo venezolano".

"La Misión Internacional debe continuar y como hermanos latinoamericanos debemos fomentarla para acompañar así los esfuerzos de la ciudadanía venezolana en la búsqueda de verdad y justicia", concluyeron.

Además de Suarez Lastra, el proyecto fue firmado por, Albor Cantard, Carmen Polledo, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Diego Mestre, Lucila Lehmann, Waldo Wolff, Alberto Asseff, Martin Maquieyra, Maximiliano Ferraro, Ricardo Buryaile, Fernando Iglesias y Dolores Martínez.

FF