Cristina Kirchner, clases presenciales y Vacunatorio VIP, los reclamos de la marcha del 17A

Una nueva marcha contra el Gobierno nacional por las restricciones impuestas para frenar el crecimiento de casos de COVID-19 en la segunda ola se desarrolla este sábado 17 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, en el Obelisco y la Quinta de Olivos principalmente, y otros centros urbanos del país.

La manifestación opositora reclama contra la decisión del presidente Alberto Fernández de volver a restringir actividades y la circulación nocturna. Pero el principal reclamo es por la suspensión de clases presenciales en el AMBA.

La manifestación fue convocada por un sector de la oposición e independientes -agrupaciones de padres y madres de chicos en edad escolar, gastronómicos- a través de las redes sociales bajo las consignas #17A y "Todos a las calles".

Entre los reclamos de los manifestantes, muchos de los cuales se movilizan a pie con banderas argentinas mientras otros lo hacen desde sus vehículos, se destaca el referido a la decisión del presidente Alberto Fernández de suspender por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

También se escucharon cuestionamientos por el escándalo del Vacunatorio VIP y críticas a la vicepresidenta Cristina Kirchner por sus opiniones y su situación en la Justicia por las causas pendientes.

Alberto Fernández destacó el acatamiento a las restricciones: "Agradezco que me ayuden"

En ese marco, la Coalición Cívica criticó la suspensión de clases presenciales decidida por el Gobierno ante el crecimiento de casos de coronavirus en la segunda ola y afirmó que "el daño que estas medidas le provocan a los niños es irreparable".

El partido que lidera Elisa Carrió cuestionó la decisión del presidente Alberto Fernández y reconoció el reclamo de la no suspensión de clases como "válido y justo", aunque advirtió que la marcha "debe ser pacífica", en la previa de una nueva manifestación contra el Gobierno.

"El daño que estas medidas le provocan a los niños es irreparable, en especial a los que más padecen la pobreza en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sostuvo el partido presidido por el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Mediante un comunicado, el partido sostuvo que "frente a las reiteradas medidas injustas e inconstitucionales decretadas por el Poder Ejecutivo, muchos argentinos angustiados ven en la desobediencia civil el camino para defender la educación de sus hijos y sus fuentes de trabajo" y subrayó: "Este es un reclamo valido, justo y debe ser pacífico".

Video | Usan una canción contra el autoritarismo escolar para reclamar clases presenciales

"Exhortamos a transitar estos momentos difíciles en paz y sin violencia, tomando todos los recaudos de cuidado personales (distanciamiento, higiene y barbijo)", expresaron las autoridades de la Coalición Cívica.

Por último, dedicaron un párrafo a la vicepresidenta Cristina Kirchner, de quien dijeron que "no tiene poder, pero sí una actitud y capacidad de daño inconmensurable" y subrayaron: "Como ya lo hemos manifestado, creemos que en estos tiempos tan difíciles es necesaria mucha lucidez y serenidad para preservar la Nación".

La suspensión de clases presenciales es el principal reclamo de la oposición.

Republicanos Unidos dijo presente en la marcha contra el Gobierno

Adherentes y referentes del partido “Republicanos Unidos” dicen presente en la marcha “17A”, organizada para manifestar en contra de las restricciones dispuestas por el gobierno nacional. Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, Agustín Etchebarne y Marina Kienast son algunos de los referentes que están presentes en la tarde de este sábado.

El Obelisco fue el centro de la manifestación contra el Gobierno

Al respecto de la convocatoria, Yamil Santoro, vicepresidente del partido y precandidato a diputado nacional por CABA, expresó que “nos encontramos hoy para reclamarle a este gobierno que no recurra al autoritarismo para enfrentar un problema de todos los argentinos. Sin lugar a dudas la pandemia requiere responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero no vamos a resolver los problemas que tenemos robándole la educación a nuestros hijos, ni destruyendo al sector gastronómico o el de entretenimientos, que tanto trabajo genuino generan. Tampoco militarizando las calles”.

Clases presenciales en CABA: protestas y reclamos judiciales de padres autoconvocados

Santoro agregó que, además de las marchas, tomarán acciones “en el frente judicial” para evitar que el gobierno nacional siga profundizando el camino que encaró. Con la constitución de nuestro lado, digámoslé basta”.

“Republicanos Unidos” fue el primer espacio en presentar una denuncia para que sea investigado el escándalo del Vacunatorio VIP. Firmada por el vicepresidente del espacio, Yamil Santoro, el diputado nacional José Luis Patiño y el coordinador de la Juventud del Partido Rodrigo Forlenza, la causa está a cargo de la Dra. María Eugenia Capuchetti.

Cynthia Hotton en la marcha del 17A

También la ex diputada nacional, Cynthia Hotton adhirió a la marcha y advirtió que “el presidente Alberto Fernández no puede pedirle a los argentinos que se encierren y obedezcan su decreto mientras permite que el kirchnerismo no cumpla las leyes” y que en la Provincia “ya no hay Estado, sino una tiranía de inútiles”, expresó en las cercanías del Obelisco contra las medidas del Gobierno Nacional.

