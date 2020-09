Vidal debatió con diputados de JxC sobre la estrategia de diálogo con "límites"

La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal participó este sábado 26 de septiembre de una charla con los diputados nacionales de Juntos por el Cambio liderados por Mario Negri donde reconoció que el espacio opositor debería haberse "abierto más" cuando le tocó gobernar y arengó a "dialogar con el oficialismo" marcando "límites".

La aparición de Vidal en la reunión por Zoom con la principal bancada opositora del Congreso se da en del proceso de debate interno que atraviesa la coalición sobre los liderazgos y la reorganización de cara a las elecciones legislativas del año próximo.

Durante la charla, que contó con más de dos mil asistentes y de la que participó también el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, la ex gobernadora marcó cuál es su visión sobre el rol de la oposición en esta etapa y coincidió con Negri en el reclamo de que el Gobierno convoque a un diálogo.

"Estamos ante un Gobierno que recién arranca, debemos trabajar como oposición para que le vaya bien, porque si le va bien se beneficia todo el país. Pero tiene que quedar claro que el que impulsa el consenso es el que gobierna", señaló la ex gobernadora.

En este sentido agregó: "Nosotros en cuatro años deberíamos haber abierto más la puerta, por eso, desde esta autocrítica, creo que la responsabilidad es del Gobierno, que debe llamarnos y nosotros ir sin especular".

La dirigente del PRO y de estrecha relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo que "el límite en el consenso son los valores" y remarcó: "Los valores no se negocian, porque son los que nos definen. Se puede dialogar defendiendo los valores".

Por su lado, Negri celebró esa idea al tiempo que consideró que "no se puede renunciar a los valores de una República, que debe ser transparente, que debe ser previsible" y señaló que "el peligro es que los populistas creen que la soberanía popular te lleva al gobierno y luego pueden disponer de los otros poderes".

"Por eso en la pandemia es importante la vigencia de las instituciones. Que el Parlamento funcione, que el Poder Judicial no se abra sólo para liberar presos", agregó el dirigente radical que preside el interbloque.

Vidal se plegó a esa definición del diputado y sostuvo que "sin Poder Judicial independiente no hay libertad, hay impunidad y anarquía" y señaló: "En cualquier diálogo que tengamos con el oficialismo, este es un límite claro".

Además, Negri no dejó pasar la oportunidad de reivindicar el reclamo que hizo la gestión de Vidal por la deuda que tenía la Nación con la Provincia en relación al Fondo del Conurbano Bonaerense, un tema que cobra relevancia hacia adentro del espacio por la disputa que mantiene Rodríguez Larreta con el Gobierno en torno a la coparticipación de la Ciudad.

Al respecto, la ex gobernadora sostuvo que "la Provincia no hubiera recuperado cuatro puntos si no hubiera pedido en la Corte por el Fondo del Conurbano" y destacó que "esa injusticia fue reparada por Mauricio Macri".

"Él como presidente no le sacó nada a otras provincias. La Nación puso los fondos. Esto lo hizo con el aval de dos años de charlas entre los 24 distritos. No se hizo de un día para el otro", subrayó la ex mandataria para marcar un contraste con el presidente Alberto Fernández y defender la postura de Larreta.

