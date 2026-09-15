Marines de EE.UU. entrenan en Tierra del Fuego junto a la Armada Argentina: qué confirmó la fuerza

La Armada Argentina confirmó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos entrenan en Ushuaia junto al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4). El intercambio comenzó el 8 de septiembre y continuará hasta el martes 22, con prácticas vinculadas al desplazamiento y la supervivencia en zonas de montaña y frío extremo.

La confirmación fue difundida este martes por la Gaceta Marinera, el medio oficial de la Armada. Según la fuerza, se trata de un intercambio de expertos que se realiza en Ushuaia desde 2017 en el marco de un esquema de cooperación bilateral entre las Armadas de la Argentina y Estados Unidos.

Tomás Rebord reivindicó a Guillermo Moreno por su análisis sobre Malvinas: “Dijo una frase atómica”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El entrenamiento ocurre en una semana marcada por la agenda del Gobierno de Javier Milei sobre el Atlántico Sur y las Islas Malvinas, además de la reactivación del proyecto de la Base Naval Integrada de Ushuaia. La semana pasada, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, recorrieron el predio donde está prevista la obra.

Qué hacen los marines estadounidenses en Ushuaia

De acuerdo con la información publicada por la Armada, los militares estadounidenses participan junto al BIM 4 de actividades teóricas y prácticas para intercambiar técnicas de adiestramiento en ambientes de clima frío.

Entre las actividades previstas se encuentran técnicas de baja montaña y frío extremo, con uso de crampones, raquetas, cordadas y esquí alpino, además de maniobras de autodetención. También realizan prácticas relacionadas con supervivencia y movilidad en terrenos de estas características.

La Armada describió la actividad como el despliegue de una comitiva reducida de instructores y especialistas. El objetivo declarado es compartir conocimientos y consolidar los vínculos profesionales entre ambas instituciones.

La fuerza también señaló que este tipo de encuentros se realiza en Ushuaia desde 2017, sobre la base de acuerdos alcanzados previamente en reuniones bilaterales entre las Armadas de ambos países.

Por qué el entrenamiento generó polémica

La presencia de los marines estadounidenses en Tierra del Fuego generó cuestionamientos políticos y atención en medios locales y nacionales, en parte por el contexto en el que se desarrolla.

El entrenamiento coincide con el impulso del Gobierno a una mayor presencia argentina en el Atlántico Sur y con la decisión de avanzar sobre la Base Naval Integrada de Ushuaia, un proyecto que busca reforzar las capacidades logísticas y operativas de la Argentina en el extremo austral.

La cuestión también se da mientras el Gobierno profundiza su agenda vinculada con las Malvinas, el Atlántico Sur y la proyección hacia la Antártida. En ese marco, Quirno y Presti visitaron el predio de la futura base y mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

La Armada, en tanto, sostiene que el intercambio con los marines estadounidenses forma parte de una cooperación que comenzó años antes de la actual administración.

Los antecedentes de los ejercicios militares con Estados Unidos

La Argentina ya realizó ejercicios combinados con fuerzas estadounidenses durante la gestión de Milei. En septiembre de 2025, el Gobierno autorizó mediante el DNU 697/2025 el ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para participar del ejercicio denominado “Tridente”, que tuvo entre sus sedes a las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano.

En abril de 2026, otro decreto, el 264/2026, autorizó el ingreso de medios y personal estadounidense para el ejercicio “Daga Atlántica”, desarrollado entre abril y junio en instalaciones militares argentinas. La misma norma contempló el ejercicio “Passex”, asociado al paso del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley por la Zona Económica Exclusiva argentina.

Estos antecedentes muestran que la cooperación militar entre ambos países incluye ejercicios combinados y actividades de entrenamiento, aunque el intercambio que se desarrolla actualmente en Ushuaia es presentado por la Armada como una actividad específica de capacitación en clima frío.

Qué establece la normativa sobre el ingreso de tropas extranjeras

La Ley 25.880 establece el procedimiento para que el Poder Ejecutivo solicite al Congreso la autorización necesaria para permitir el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas argentinas al exterior. La norma se vincula con la atribución del Congreso prevista en el artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional.

En los ejercicios combinados de 2025 y 2026 mencionados anteriormente, el Gobierno recurrió a decretos para autorizar el ingreso de personal y medios estadounidenses. El DNU 697/2025 y el DNU 264/2026 dejaron asentada en sus considerandos la existencia de proyectos previamente enviados al Congreso que no habían recibido tratamiento en Diputados.

Los tuits del canciller Pablo Quirno en los que se mofaba del reclamo por Malvinas

En el caso del entrenamiento que comenzó el 8 de septiembre en Ushuaia, la Armada lo encuadra como un intercambio de expertos y no informó en su comunicado un decreto específico asociado a esta actividad. La fuerza señaló que el esquema de cooperación entre ambas Armadas se encuentra vigente desde 2017.

La Base Naval Integrada y la nueva agenda del Gobierno

La presencia de los marines se produce mientras el Gobierno busca avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia. El proyecto apunta a concentrar capacidades navales y logísticas y a reforzar la presencia argentina en el extremo austral.

Según información oficial difundida durante la visita de Quirno y Presti, la iniciativa está vinculada con la vigilancia del Atlántico Sur y la proyección argentina hacia la Antártida.

La obra, además, no comenzó durante la actual administración: documentos oficiales citados por Chequeado señalan que se inició en 2022 y que registraba un avance del 9,13% en diciembre de 2023.

Así, el entrenamiento de los ocho marines estadounidenses se desarrolla en un escenario en el que la cooperación militar entre Argentina y Estados Unidos convive con una renovada agenda de Defensa sobre Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida.

LB/DCQ