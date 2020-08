Mario Negri descartó la candidatura de Macri en Córdoba: "Buscan hacerle mal"

Mientras el expresidente está en Europa, dentro de Juntos por el Cambio comenzó a debatirse la posibilidad de que Mauricio Macri compita en las elecciones legislativas de 2021. En particular, en los últimos días, circuló la posibilidad de que sea candidato por la provincia de Córdoba. La idea fue desterrada por el radical cordobés Mario Negri, quien consideró que se buscar perjudicar al exmandatario y ademáscuestionó al Gobierno por el proyecto para reformar la Justicia y lo comparó con el caso Vicentin.

"Creo que con el rumor buscan hacerle mal. No he hablado con él, pero Macri no ha nacido en Córdoba, ni ha tenido residencia acá. Lo que sí ha tenido es mucho acompañamiento de la gente y en todo caso lo que quieren será deteriorarle las relaciones con los cordobeses, que son 'rejodidos' si viene alguien de afuera", argumentó Negri entrevistado este martes 11 de agosto en Terapia de Noticias, ciclo que se emite por La Nación+.

El dirigente de la Unión Cívica Radical recordó el caso de Cristina Kirchner que "nació en La Plata", fue diputada nacional por Santa Cruz en los '90, "después volvió, después se dio vuelta manzana y Néstor (Kirchner) hizo lo mismo para demostrar un domicilio". "Acá no hay nada de eso", explicó en referencia a las candidaturas de ambos expresidentes en anteriores legislativas en las que representaron a Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, en distintas oportunidades.

Consultado sobre el proyecto de reforma judicial, Negri lo adjudicó a un cambio para los tribunales de Comodoro Py, pero no para la gente que, según señaló, tiene otras prioridades. "Tal como hizo con Vicentin, creo que el Presidente debería retirar el proyecto y comenzar de cero en la búsqueda del consenso y elegir qué es lo que queremos reformar de la Justicia", aconsejó el diputado a Alberto Fernández.

Se profundiza la pelea por el liderazgo y las decisiones en Juntos por el Cambio

El cordobés pidió además "ordenar las cosas". "A mí que nadie más me pregunte si queremos trabajar, porque lo estamos haciendo, y le hemos dado al Gobierno lo que él mismo no ha dado. El oficialismo tiene la misma responsabilidad que nosotros. No somos un grupo de gente a la que la retan para que vaya a hacer lo que ellos quieren. Eso no, para eso estamos en democracia", argumentó.

"Nosotros no estamos planteando de sesionar en un hospital, ni tampoco llevar el virus y repartirlo en las bancas. Por favor, que se entienda bien", concluyó al respecto.

DR/FF