El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, apuntó este martes 15 de junio contra el Gobierno por el manejo de la pandemia y las clases presenciales, de cara a las próximas elecciones de este año. “Hay más de 85 mil muertos y la memoria no va a poder sacar de la espalda de cualquier argentino en unos años la duda de si podrían haber sido menos”, expresó.

“Esa es la pregunta nos haremos todos y se la hará el Gobierno también”, sostuvo el diputado nacional en el programa que conduce María Laura Santillán, La mañana de CNN.

De esta manera, criticó duramente al oficialismo por el manejo de la pandemia por coronavirus y dijo que dejó “una sociedad fundida, devastada y con estrés emocional”.

“El Gobierno tiene razón en que la pandemia es planetaria, en que hay zozobra en el mundo; en lo que no tiene razón es con la originalidad casi de chanta que se ha tratado en Argentina a la pandemia. La idea es que vos estés confundido todo el día”, señaló.

Negri: “No hacemos política con la pandemia”

En relación a los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pidió ayer “no politizar la pandemia de Covid-19” ni la campaña nacional de vacunación, el legislador cordobés retrucó: “Nosotros no hacemos política con la pandemia, no estamos haciendo vacunatorios VIP con la pandemia con fotos con los dedos abiertos”.

“No hacemos publicidad con la pandemia como opositores, no grabamos spots con la pandemia. Si la vicepresidenta hubiese dicho que no hagamos reformas fiscales en medio de la pandemia, que no vayamos por el Ministerio Público en medio de la pandemia… Yo no sé si le hablaba al Presidente o a quién le hablaba”, sumó.

Fernán Quirós, tras el discurso de Cristina Kirchner: "Coincido completamente"

En esa línea, remarcó ciertas “contradicciones del Gobierno” y un derrumbe de la construcción electoral: “Cristina Kirchner fue la constructora del camino por el que llegaron al poder y, como toda constructora, advierte que se está desmoronando la construcción electoralmente”.

“La vicepresidenta nos decía ´no usen la pandemia para hacer política´ y en el mismo instante el Presidente corría en el aeropuerto de Ezeiza a recibir otra partida de vacunas y si es posible con fotos porque será el corto de la campaña”, remarcó, por lo que opinó que “lo único que tiene en claro el Gobierno es que está en campaña y con dificultad y que acude a cualquier cosa, aún a esta maraña de contradicciones”.

El “mar de contradicciones” por las clases presenciales

En otro tramo, el dirigente de JxC se refirió a la vuelta de clases presenciales en la Provincia de Buenos Aires y lanzó: “Veo un mar de contradicciones en el Gobierno”.

“El ministro Nicolás Trotta ha reconocido que un millón de alumnos dejaron la escuela en la pandemia y que no se puede hablar de educación virtual con el nivel de desigualdad que hay… Chocolate por la noticia”, ironizó.

Javier Iguacel: "Si Kicillof no habilita las clases presenciales, habrá que salir a cortar rutas"

Sobre este punto, Negri recalcó que, dado que el regreso a las aulas no está habilitado en varios distritos del interior del territorio bonaerense, “en los colegios de Javier Iguacel (intendente de Capitán Sarmiento) los chicos contagian y traen la muerte, pero donde gobierna un intendente del Frente de Todos los chicos te salvan”.

Y disparó: “No pueden ser tan tontos, deberían ser menos torpes”.

“Este es un gobierno que durante todo el último tiempo terminó yendo hasta la Corte Suprema, que no se ha sacado las ganas y metió una ley, y que ha tratado a los alumnos y padres como vectores de la muerte”, concluyó.

CFT/FL