Juntos por el Cambio puso en pausa sus peleas pero le dio luz verde a las PASO

Quizás el nombre del lugar aportó su cuota para que la tensión con la que llegó cada sector a la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio no se viera reflejado en el ambiente.

Galpón Milagros se llama el salón en donde volvieron a verse cara a cara varios de los dirigentes que están protagonizando los momentos de mayor efervescencia interna de la alianza desde que dejaron el poder. Sin muchas definiciones concretas, se decidió buscar ampliar la coalición en todo el país y promover la utilización de las PASO para definir candidaturas.

La reunión sirvió como puntapié inicial para empezar a abordar el tema electoral, cuando falta un mes y medio para tener que presentar las listas. “Fue todo paz y amor”, dijo uno de los presentes para graficar el clima. "Ningún sector iba a sacar sus trapitos al sol delante de sus socios, es un síntoma de debilidad", interpretó otra fuente consultada.

Luis Naidenoff, Patricia Bullrich y Maxi Ferraro fueron los voceros del evento.

Es por eso que Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich no hablaron de sus internas particulares. Los radicales Mario Negri, Alfredo Cornejo, Martín Lousteau y Luis Naidenoff evitaron plantear sus dudas y temores por como viene encaminado los armados. Los lilitos Maxi Ferraro y Juan López evitaron mostrarse alineados con Larreta y Vidal. Y Miguel Pichetto no dio pistas sobre los armados con el “peronismo republicano”.

La ausencia que no pasó desapercibida fue la de Mauricio Macri, quien se justificó en compromisos personales que tenía asumidos con anterioridad. El buen clima que reinaban en el ambiente permitió incluso que se hicieran chistes con su ausencia: como ya estaba cayendo la tarde, recordaron que era hora de poner Netflix, como planteó en una entrevista con Juana Viale.

María Eugenia Vidal sigue sin dar precisiones sobre qué rol asumirá en esta campaña. Viaja a EEUU.

Ampliación. Uno de los temas de discusión recurrente en JxC es hacia qué sectores se debe ampliar el espacio. Algunos impulsan sumar a liberales, como José Luis Espert o Ricardo López Murphy, otros ir hacia los progresistas como Margarita Stolbizer o el socialismo, y no faltan los que insisten en incorporar más peronistas.

Esta tarde, en el encuentro en el barrio porteño de Palermo, no hablaron de figuras o espacios en particular, sino de apostar a sumar la alianza en cada uno de los distritos. “Ampliar no solo por lo electoral, sino en representación social por los problemas más urgentes de la Argentina”, relató uno de los consultados.

“Vamos a ir provincia por provincia sumando a todos aquellos que comparten nuestros valores, para ampliar las bases de Juntos por el Cambio”, expresó Bullrich en diálogo con los medios al salir. Incluso, ya se evaluó la posibilidad de cambiarle el nombre al espacio si era necesario para sumar más aliados.

Horacio Rodríguez Larreta dejó de lado las tensiones con Bullrich en este encuentro.

Primarias. Para favorecer esa ampliación, también se empezó a evaluar establecer reglas claras para las PASO, sobre todo con pisos para distribución de lugares en las listas que sean bajos. “Alguien que por afuera quizás mete un diputado, si le ponés un piso muy alto quizás se queda afuera de la lista definitiva si vamos juntos”, es la explicación que dan, para estimular la unidad.

Miguel Pichetto, suena como candidato en Provincia. Busca sumar más peronistas.

De hecho, aunque no lo plantearon en la reunión, los radicales están viendo esa definición como una posibilidad para competir con lista propia en las PASO de la provincia de Buenos Aires. En la previa al evento, los cuatro radicales compartieron un zoom en el que se pusieron de acuerdo en la postura a llevar. Hay un tema que está preocupando cada vez más en el centenario partido: no quedar como espectadores en la definición de candidaturas, sobre todo en Provincia si finalmente no juega Vidal. Facundo Manes es la esperanza que tienen como nombre para pelear, pero el neurólogo, una vez más, no parece decidido a competir.

En cualquier escenario, la idea que sobrevoló el encuentro palermitano fue la de que si hay PASO sean "civilizadas" y tengan una función “ordenadora”. Claro, el mayor temor ahí está en lo que podría ser un enfrentamiento entre Bullrich y Vidal en la Ciudad, o entre Diego Santilli y Jorge Macri en Provincia. E incluso hay quienes miran con cautela otros distritos, como Córdoba.

Martín Lousteau dijo que deben "mostrar un rumbo económico posible".

"La elección de 2021 es clave para la democracia argentina porque el kirchnerismo tiene hoy como único dique de contención la Cámara de Diputados. No podemos permitir que se hagan del control total del Congreso porque la sociedad está pidiendo más libertad y más democracia", aseguró Negri luego de la reunión

Lousteau, por su parte, dijo que es importante que haya una "alianza amplia con paso en todos lados "y también consideró que como fuerza deben "mostrar un rumbo económico posible y para eso hay que hacer autocrítica de la propia gestión".

En dos semanas se volverán a juntar para seguir avanzando en las definiciones electorales. El 24 de julio ya tiene que estar todo cocinado.

Mario Negri y el resto de los radicales hicieron una reunión previa para empezar a definir estrategias propias.

