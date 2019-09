Martín Insaurralde: "Si Evita viviera, votaría a Alberto y a Axel"

Martín Insaurralde se sumó a la extensa lista de dirigentes kirchneristas que se sienten obligados a decir que no el kirchnerismo no volverá al poder tal como se lo conoció y que si Eva Perón aún viviera, votaría por el Frente de Todos.

El intendente de Lomas de Zamora, quien cree que Mauricio Macri "no será bien recordado" por su papel como presidente, aseguró que, si Alberto Fernández llegara a ganar las elecciones presidenciales no liderará "el tercer gobierno kirchnerista".

"Sería un tercer gobierno kirchnerista si Cristina Kirchner hubiese decidido que ella sola podía enfrentar esta elección, pero ella fue la primera que entendió que la Argentina necesitaba conformar una fuerza más amplia", explicó Insaurralde. "Por eso la incorporación de Alberto Fernández, Sergio Massa y los sindicatos".

"Cristina, en la esencia, no quiero que cambie, porque lo que ella hizo en la Argentina fue transformador", explicó. "Pero lo que hizo ahora es incorporar distintos sectores, hoy, tomando distancia, no gana Cristina, ganan los argentinos que con Alberto a la cabeza buscan otro modelo de país. Ella eligió ser candidata a vicepresidenta, no se lo impuso nadie. Hoy se siente cómoda en ese rol y está feliz".

"No creo que Macri sea recordado bien en su presidencia, no acertó una cola política para la gente, ni una sola medida. Rezo para que el gobierno llegue de la mejor manera a diciembre y que haga el menor daño posible, porque creen que a la Argentina le sobran 20 millones de argentinos. Si Evita viviera lo votaría a Alberto y a Axel, sin ninguna duda".

Crisis económica. Analizando la situación económica actual, Insaurralde dijo que "es muy complejo" y contó que "ni en la crisis del 2001 hubo tanta cantidad de locales vacíos" como ahora porque los comerciantes "no pueden pagar los servicios". "En ese año se tocó rápidamente fondo, pero hoy todavía no sabemos cuál es el fondo. Igual, no es el 2001 porque hay madurez política tanto en el oficialismo como en la oposición", reflexionó.

"Buenos Aires tenía un tercio del presupuesto endeudado y el 30% era en dólares, hoy tiene dos tercios y el 80% es en dólares y con endeudamiento corto", explicó Insaurralde. "Me parece que la gobernadora [María E. Vidal] debería comenzar a hablar de reperfilamiento". Refiriéndose al principal contrincante de la gobernadora, Axel Kicillof, dijo que "cumple con el unir a todos los sectores" y que "puso en valor a los intendentes, los territorios y reivindica a la política y al Estado".

Justicia y persecución. Insaurralde también se alinea junto a otros referentes del Frente de Todos al cuestionar el funcionamiento del Poder Judicial y dice creer que la expresidenta Cristina Kirchner es "perseguida". "Me hacen ruido los procesamientos y las causas, aunque nunca opiné porque son poderes separados. Pero no puedo estar ajeno a los procesamientos que ha hecho este gobierno y creo que hay una persecución sobre Cristina. Alberto fue claro, quiere una Justicia que hable más por sus fallos y que le pueda generar a la sociedad alguna expectativa de vivir en un país más libre y justo".

D.S.