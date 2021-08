Martín Soria: "Macri dice que no endeudó a la Argentina y fue peor que Videla y Martínez de Hoz"

El ministro de Justicia de la Nación Martín Soria apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien calificó como un “negacionista”, atributo que extendió a sus partidarios, a raíz de la denuncia por el envío de armas a Bolivia durante el golpe de estado a Evo Morales, en diciembre de 2019.

“Hubo una reunión de la que participó ´el pibe de oro´ como le decía Macri a Marcos Peña, y el ex canciller Jorge Faurie, fue una acción coordinada”, sostuvo Martín Soria este martes 24 de agosto en diálogo con Habrá Consecuencias, de Radio El Destape.

Imputaron a Marcos Peña y Jorge Faurie por el envío de armas a Bolivia en 2019

“Estas nuevas pruebas que terminan con la imputación de Peña, Faurie y Pompeo junto a todos los demás que ya estaban imputados como Macri y Patricia Bullrich, son sumamente contundentes y revelan como armaron una maniobra francamente disparatada”, explicó el integrante del gabinete del presidente Alberto Fernández.

Soria describió un encuentro, realizado el 12 de noviembre de 2019 en Casa Rosada en el que, según sus declaraciones, confluyeron dirigentes de primera línea de aquel gobierno, se decidió la intervención en la crisis política que vivía Bolivia tras la salida de Evo Morales de la presidencia.

Martín Soria

“Es imposible que Macri no supiera y es imposible que tantos ministros juntos hayan participado de una maniobra sin que el entonces Presidente no lo supiera. Faurie estuvo con Macri antes de participar en la reunión con Marcos Peña y los demás”, indicó Soria. “No ponés un avión Hércules en la pista sin que todo el gobierno lo sepa”, insistió.

Pese al rechazo de la denuncia por parte de los sectores que rodean al ex presidente, el actual ministro de justicia insistió en su veracidad y apuntó nuevamente contra el ex presidente por “negar” hechos de su gestión. “Te dice que no endeudó a la Argentina, cuando fue peor que con Videla y Martínez de Hoz en la dictadura”, apuntó.

El 85% de los ciudadanos no confía en la justicia según Martín Soria

Por otro lado, el funcionario nacional aseguró que existe una necesidad de realizar reformas en el sistema de justicia que rige en la Argentina, a raíz del descrédito que tiene ante la sociedad.

“El 85% de los ciudadanos no confía en la justicia, porque se encargaron de ensuciarla con jueces entrando a las escondidas a la quinta de Olivos y a Casa Rosada para dictar un fallo insólito para la tapa de un diario o la televisión. Esto es lo que pasó en la Argentina”, señaló.

Quién es y qué piensa Martín Soria, el nuevo ministro de justicia

Dura crítica de Soria al presidente de la Corte Suprema

El ministro de justicia hizo referencia a un proyecto de la oposición que apunta a regular el mecanismo de designación del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al que cuestionó. “Es una incoherencia”, sostuvo.

Acto seguido, apuntó contra el actual titular de la Corte, Carlos Rosenkranzt. “Lamentablemente, un bochorno. Lo acaban de llamar a prestar testimonio por tener casi 60 llamados con el prófugo Pepín Rodríguez Simón, mano derecha y funcionario estrella de Mauricio Macri. Es una mancha muy grande para el máximo órgano de la justicia argentina”, consideró Soria.

