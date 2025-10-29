Masacre en Río: denuncian que la operación policial “supera en violaciones” al caso Carandiru

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Defensa de la Ciudadanía de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (Alerj), Dani Monteiro, afirmó que la operación policial desplegada en las favelas de Alemão y Penha podría convertirse en “la mayor violación cometida por el Estado en la historia de la redemocratización brasileña”.

El operativo, realizado este martes contra la organización criminal Comando Vermelho, dejó un saldo de 119 muertos según el gobierno estadual y 132 de acuerdo con la Defensoría Pública. La congresista comparó el accionar con la masacre de Carandiru, ocurrida en 1992, cuando una intervención policial en una cárcel de San Pablo terminó con 111 presos asesinados.

"La mayor operación de la historia": al menos 64 muertos en un megaoperativo contra el narcotráfico en Rio de Janeiro

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Si se confirman estos datos, se trata de una violación mayor que la de Carandiru”, advirtió Monteiro durante una reunión de la comisión, que evalúa los efectos de la acción policial junto a diversas instituciones, según informó Agência Brasil.

La parlamentaria recordó que, según criterios científicos, cualquier acción que provoque más de seis muertes puede considerarse una masacre.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó oficialmente explicaciones al gobierno brasileño por la magnitud del operativo. “El Estado brasileño tiene un largo historial de juicios y condenas por violaciones de derechos humanos, precisamente en operaciones como la que ocurrió ayer”, señaló Monteiro.

LB