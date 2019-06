Massa anunció en redes el programa con el que va aliarse con el kirchnerismo

Para Sergio Massa son horas de definiciones, y aunque evitó de manera explícita la frase que todos dan por obvia, la de su alianza con el kirchnerismo, difundió este mediodía a través de las redes sociales un documento en que destacó las "bases programáticas" que serán los pilares de su regreso al redil de Cristina Fernández de Kirchner, apoyando la fórmula que encabeza Alberto Fernández.

Titulado "Bases para un gran coalición opositora, plural y amplia para poner de pie a la Argentina", Massa señaló en su documento que "La Argentina no necesita de una UNIDAD que sólo une a los dirigentes, sino de una amplia COALICIÓN de partidos que, en el respeto de orígenes y diversidad, une a la mayoría opositora y genera una nueva mayoría posgrieta", indicando en una frase las razones por las que dejará de lado su enfrentamiento con Cristina de los últimos años: "Debemos salir de la lógica amigo-enemigo, de los enfrentamientos históricos, y pasar a la construcción de una gran coalición de gobierno que supere el fracaso de la Argentina, entendiendo que todos debemos ceder algo, para construir para todos los argentinos".

Acá nuestras ideas para el debate público y que he enviado a todos los candidatos opositores.https://t.co/k9rUK6bN20#DefenderALaArgentina#NuevaMayoría 👍🇦🇷 — Sergio Massa (@SergioMassa) June 8, 2019

"Tenemos además que animarnos a construir esa nueva mayoría para un nuevo gobierno sobre la base de valores, respeto a heterogeneidad, un programa de gobierno y competencia democrática sobre los liderazgos. Pero, sobre todo, expresar valores y un camino o programa de gobierno que permita contarle a los millones de argentinos que quieren un nuevo gobierno cómo vamos a poner de pie a nuestra Patria. Con ese objetivo, el 2 de abril, planteamos nuestros compromisos por Argentina", indicó Massa, recordando el documento de 10 puntos que había difundido hace algunas semanas como bases para el consenso opositor (http://sergiomassa.com.ar/10Compromisos.pdf).

"No se trata de qué lugar ocupa cada dirigente, sino cómo vamos a curar las heridas del fracaso, los errores y la soberbia de este Gobierno, que eligió un gobierno para pocos, lastimando a la enorme mayoría de los argentinos. Tenemos que animarnos a devolverle la esperanza a nuestro pueblo. A pensar en grande, sin vanidades. A que cada pyme, cada trabajador, cada desocupado, cada estudiante o cada jubilado sienta que el Estado y su gobierno le dan un camino para vivir dignamente y soñar con estar todos los días un poco mejor. Ser también profundamente autocríticos de nuestros errores y fracasos, porque borrón y cuenta nueva no curan per se las lastimaduras de nuestro tejido social", indicó el documento de Massa.

En el documento se explicitan los lineamientos sobre obras públicas, promoción a la industria, las pymes, la lucha contra la pobreza, el cuidado del medioambiente, la defensa de los derechos de la mujer, entre otros puntos.

"Es más lo que une que lo que nos separa", señala Massa, "las evidencias del fracaso de Macri son múltiples: una inflación descontrolada, una devaluación superior al 300%, una desocupación que roza los dos dígitos, una crisis industrial sin precedentes, etc. Macri eligió un mal camino, un camino equivocado, un camino para pocos. Y hoy, como consecuencia de su fracaso, la Patria está en peligro".

A continuación el documento completo de Massa:

H.B.