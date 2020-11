Massot se suma al armado bonaerense de Juntos por el Cambio y ya piensa en competir en Tigre

Hace dos semanas la casa donde vive el diputado provincial Alex Campbell se transformó en un búnker político. Allí confluyeron el concejal, y ex candidato a intendente de Juntos por el Cambio en Tigre, Segundo Cernadas y el director del Banco Ciudad, Nicolás Massot. La comida no fue antojadiza ni una charla de amigos: el ex jefe del bloque del PRO tomó la decisión de empezar a jugar en territorio bonaerense. Desde hace dos años ya se mudó al municipio de Tigre con su mujer, Chiara, y su hijo Joaquín, tras dejar su departamento en Palermo donde vivió mientras era diputado nacional.

En ese sentido, Massot tomó la decisión de empezar a moverse políticamente en la primera sección electoral, puntualmente en el distrito en el que históricamente dominó, primero el vecinalismo, y luego el peronismo de la mano de Sergio Massa y el PJ.

En ese contexto, entre sus íntimos, Massot no quiere hablar de candidaturas: cree que es momento de armar políticamente y ampliar el espacio de Juntos por el Cambio de cara al 2023. La llegada del ex titular del bloque del PRO a la Provincia se da justo cuando María Eugenia Vidal y Emilio Monzó pasan por un buen momento personal y político, con la idea de sumar para el frente opositor.

En ese marco, Massot se tomó el trabajo de ir adelantando a la mayoría de los actores de JxC de peso su decisión, bajo la idea de sumar en un distrito en el que nunca pudo terminar de hacer pie una opción que vaya por fuera del peronismo. Desde que Massa ganó en 2007, y luego con Julio Zamora, el PJ gobernó el municipio.

El director del Banco Ciudad no se mueve solo. Además de su cercanía con Monzó, quien lo trajo como funcionario porteño en 2011, mantiene una amistad con el diputado nacional, Sebastián García de Luca, ex viceministro político del Interior, y el ex legislador provincial bonaerense, Marcelo Daletto, quien se encamina a regresar a la Legislatura de la Provincia el año que viene. Además, también sostiene un vínculo cercano con Rogelio Frigerio, el ex ministro del Interior.