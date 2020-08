Mauricio Macri jugó un picado en Zurich y sigue de cerca el debate por la reforma judicial

Mientras el oficialismo se apresta a darle media sanción al proyecto de reforma judicial en una sesión que se anticipa tensa adentro y afuera del recinto, el ex presidente Mauricio Macri seguirá con atención la estrategia de Juntos por el Cambio desde Zurich, donde ayer jugó un picadito con ex futbolistas en una de las canchas que tiene la FIFA en su sede suiza.

La salida del país de Macri ocurrió hace más de un mes. Algo que sorprendió a su propio partido, ya que en ese momento el oficialismo presentó su cuestionado proyecto de reforma judicial. Durante más de tres semanas, el ex mandatario pasó sus días entre París y la Costa Azul y recién esta semana se conoció su primera foto con una actividad oficial en la Fundación FIFA, donde suscribió un acuerdo para promover la educación en el fútbol. Ayer, circuló una nueva imagen junto a Gianni Infantino, presidente de FIFA, y el ex futbolista francés Youri Djorkaeff, director ejecutivo de la Fundación FIFA.

Luego de eso, hubo un picado en las instalaciones que la FIFA tiene en Zurich. Del partido informal, participaron varios ex futbolistas, entre ellos los argentinos Esteban Cambiasso y Oscar Acosta. Como una muestra de camaradería, le dejaron meter un gol al ex mandatario, que era un entusiasta organizador de los tradicionales partidos de los miércoles en la Quinta presidencial de Olivos hasta que una lesión en la rodilla lo alejó de las canchas.

Actividad oficial en la Fundación FIFA

El ex presidente fue el blanco elegido por Alberto Fernández esta semana. El primer mandatario reveló una conversación que tuvieron en marzo, al comienzo del aislamiento obligatorio, en la que Macri le habría revelado que “se mueran los que tengan que morirse”, en relación a privilegiar la economía por sobre la situación sanitaria. Algo que el ex presidente desmintió más tarde con una carta.

En el Gobierno acusan a Macri de estar detrás del endurecimiento de la oposición sobre la reforma judicial y también de agitar las marchas en plena pandemia. La movilización del 17A cayó muy mal en la administración de Fernández y todos los cañones apuntan a su antecesor.

17A: "irresponsable", "desde la reposera" y más críticas a Macri

Desde sus vacaciones, Macri participó en varias reuniones vía Zoom con los principales referentes de Juntos por el Cambio durante agosto. Allí, resolvieron oponerse al proyecto de reforma judicial que hoy tendrá media sanción en el Senado. Pero definieron que no iban a prestarse a tratarla en forma virtual en diputados, donde el oficialismo deberá negociar con otras fuerzas para llegara aprobarla.

En un primer documento firmado por Macri, la oposición señaló a la reforma como "una reedición de la propuesta de los 90". Y apuntó que el proyecto "que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4000 millones anuales".

Mientras, en los tribunales argentinos avanzaron las causas de espionaje que tienen en la mira a dos personas muy cercanas: su amigo y ex jefe de los espías durante cuatro años, Gustavo Arribas, y su ex secretario privado, Darío Nieto. Desde el entorno del ex presidente sostienen que se trata de una persecución, pero las pruebas se acumulan en el juzgado de Lomas de Zamora y creen que en algún momento llegarán hasta el propio Macri.

Mientras tanto, el ex mandatario anunció que volverá al país en los primeros días de septiembre. Lo esperan varios frentes abiertos, pero por ahora disfrutará de los últimos calores del verano europeo.



