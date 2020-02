Mauricio Macri vuelve a la escena política y reorganiza la mesa chica del PRO

por Diamela Rodríguez

La última aparición de Mauricio Macri generó controversia dentro de Cambiemos y alimentó las críticas del Frente de Todos por sus dichos sobre la deuda contraída durante su gestión, donde responsabilizó a su equipo de gabinete. Finalizadas sus vacaciones en el sur argentino, este jueves 20 de febrero encabezará una reunión con la mesa chica que integra el PRO. En paralelo, la exgobernadora María Eugenia Vidal tenía previsto reunirse una hora más tarde con intendentes pero fue postergada, según confirmaron a este medio.

Según relataron a PERFIL fuentes del PRO, la reunión que liderará Macri será a las 15 con la participación de la exgobernadora; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y Miguel Ángel Pichetto. El propio excandidato a vicepresidente relató a TN que el líder del PRO se mantuvo "muy atento" a lo que pasaba en el país pese a estar de vacaciones en Villa La Angostura ya que, incluso, mantuvo reuniones con intendentes.

"Esta en un marco de prudencia y responsabilidad que me parece un inteligente porque este Gobierno hace 60 días que asumió. Está comprometido, dialogando con intendentes. Yo también me he reunido en varias oportunidades, muchas veces comparto espacio en la oficina de Vicente López. Lo veo muy lúcido", describió Pichetto.

Para las 17, en la mismas oficinas, estaba previsto que los intendentes del PRO se reunieran con Vidal, el senador Esteban Bullrich, el diputado Cristian Ritondo y el presidente del bloque Juntos por el Cambio en el Senado bonaerense, Roberto Costa, y no se descartaba que Macri se sumara, pero finalmente fue postergada. Estaban invitados los jefes comunales de Vicente López, Jorge Macri; de La Plata, Julio Garro; de Tres de Febrero, Diego Valenzuela; de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro; de Lanús, Néstor Grindetti; de Junín, Pablo Petrecca; de Olavarría, Ezequiel Galli; de Bahía Blanca, Héctor Gay; y de Pergamino, Javier Martínez.

En la previa a la reunión de este jueves 20 de febrero, Macri visitó a un nene de 4 años con cáncer terminal que quería conocerlo antes de morir en el Hospital Elizalde, donde le hizo un particular pedido: comerse un pancho con el ex mandatario y sacarse una foto con la máscara del Hombre Araña.

