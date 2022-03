Máximo Kirchner se mantiene ausente y no se anotó en la lista de oradores

A seis horas del inicio del debate en la Cámara de Diputados, sigue sin aparecer en el recinto una de las figuras más esperadas de la jornada: el diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner.

La lista de oradores que circuló de manera oficial no incluye su nombre ni el de ninguno de los legisladores que pertenece a La Cámpora, en otro de los gestos en contra de la discusión que lleva adelante el oficialismo y que sumará el respaldo de la oposición para evitar el default.

Máximo Kirchner abandonó la jefatura del bloque del Frente de Todos para expresar su descontento con el entendimiento que negociaba el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y volvió a marcar la cancha el día de la Asamblea Legislativa, cuando tampoco se presentó para escuchar el discurso del presidente Alberto Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias.

Las fotos más impactantes de los incidentes en el Congreso en medio del debate por el acuerdo con el FMI

En su lugar asumió el santafesino Germán Martínez, un hombre de Agustín Rossi, que se cargó al hombro la búsqueda de consensos no solo al interior de su bloque sino también con el resto de las fuerzas, además del trabajo para encontrar un proyecto que pudiera sumar la mayor cantidad de apoyos.

De acuerdo a la lista de oradores, pasada la 1 de la madrugada será el turno de la última oradora individual, la bonaerense del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y luego vendrá la ronda de cierres de jefes de bloque, que en algunos casos serán reemplazados por referentes económicos de cada sector, como Luciano Laspina por el PRO, con lo que se estima que la votación llegaría alrededor de las 3.

En la nómina figuran algunos legisladores que marcaron su disidencia con el acuerdo con el Fondo como los referentes de Patria Grande Federico Fagioli e Itaí Hagman, los dirigentes sociales Juan Carlos Alderete y Natalia Zaracho y el líder de la CTA Hugo Yasky, todos dentro del grupo que hicieron notar su desacuerdo.

Paula Penacca, dirigente de La Cámpora, la secretaria parlamentaria del bloque se hizo presente en el recinto pero no se anotó para dar su parecer.

Carlos Heller, el diputado del Frente de Todos.

Las voces opositoras en Diputados

En el campamento de Juntos por el Cambio también llamó la atención la ausencia del diputado del PRO Fernando Iglesias, uno de los más enérgicos detractores del acuerdo que participó de las reuniones del plenario de comisiones durante la semana y marcó fuertemente su posición. Como dato de color, Iglesias tampoco hizo uso de las redes sociales durante toda la jornada, pese a su predilección por los posteos en Twitter.

Iglesias no forma parte de las comisiones que trataron el proyecto, por lo que no se vio obligado a dar a conocer su postura, como sí lo hicieron sus colegas del PRO Gerardo Milman, Omar De Marchi, Federico Angelini y Graciela Ocaña, que no acompañaron el dictamen de mayoría.

En la lista de oradores figuran también la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el ex ministro Hernán Lombardi y algunos representantes del grupo de los "halcones" como Waldo Wolff.

Juntos por el Cambio en Diputados.

Los próximos pasos

En el caso de que el proyecto obtenga media sanción, de acuerdo a lo esperado luego del acuerdo alcanzado entre el oficialismo y las principales fuerzas de oposición, el próximo lunes comenzará en el Senado la discusión con los referentes económicos del Gobierno nacional para dar una rápida discusión.

Aún cuando el Senado apure todo lo posible la firma del dictamen, resulta imposible que se pueda cumplir con los siete días reglamentarios entre la firma del despacho y la discusión en sesión, lo que obligará al oficialismo a apelar al recurso del tratamiento sobre tablas para llegar a aprobar la ley antes del 22 de marzo, día del vencimiento del pago al FMI.

DM / ED