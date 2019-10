La mayoría de los empresarios quiere a Lavagna como ministro de Economía

Casi cuatro de cada diez empresarios quieren que Roberto Lavagna sea el próximo ministro de Economía. Así se desprende de una encuesta realizada por la Escuela de Negocios de la Universidad Austral a más de cien empresarios pymes y de grandes empresas, tanto locales como internacionales.

Lavagna, que ocupó ese cargo entre 2002 y 2005, es hoy candidato presidencial del frente Consenso Federal, que tiene integrantes peronistas, radicales y socialistas. En efecto, su slogan de campaña "sabemos hacerlo" hace expresa referencia a su desempeño en la cartera económica tras las crisis del 2001.

En las elecciones primarias del 11 de agosto, el economista obtuvo el 8,1% de los votos, y quedó por detrás del postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández, que se alzó con el 47,8% de los votos válidos, y el presidente y candidato a la reelección, Mauricio Macri, que consiguió el 31,8%.

Alberto Fernández: "Quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir"

Durante la campaña, Fernández manifestó en varias ocasiones su deseo de sumar a Lavagna a su armado político. De hecho esta semana declaró que busca un ministro de Economía con sus características. "Quiero un ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir. Yo aprendí eso de Lavagna", sostuvo el candidato opositor en declaraciones a Radio La Red.

La encuesta, además, indagó sobre algunas percepciones de la administración de Macri, y de lo que se viene en materia de economía como el precio del dólar, inflación, políticas económicas y sus principales decisiones.

Los empresarios contestaron que los nombres que prefieren para que conduzcan el ministerio de Economía son: Lavagna (35%); Guillermo Nielsen (25%); Martín Redrado (15%); Matías Kulfas (6%); Emmanuel Álvarez Agis (4%); No sabe (15%).

¿Macri o Alberto? Lavagna reveló con quién comparte el "pensamiento económico"

La mitad de los empresarios que respondieron consideró que el valor del dólar ideal hoy sería entre $50 y $60; un 30% lo ubicó en un nivel superior a $60, y un 20% por debajo de los $50.

Por otra parte, sólo el 35% se inclinó por la conveniencia de dolarizar la economía dada la cultura bimonetaria de la Argentina, mientras que el 60% lo rechazó y el 5% no tomó postura al respecto.

La mayoría (67%) consideró que la mala praxis de la política económica del gobierno actual fue más relevante que la herencia recibida y el 33% restante no estuvo de acuerdo con esta afirmación.

El 80% de los consultados consideró que Vaca Muerta es el principal proyecto del país en la década que comienza; el 16% dijo que no lo es, y un 4% respondió que no lo sabe o prefirió no contestar.

MS/ CP