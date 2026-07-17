Memoria Activa no será querellante en el juicio en ausencia en la causa AMIA

La organización Memoria Activa anunció que no será querellante en el juicio en ausencia que está previsto que se inicie contra los 11 acusados por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 que dejó 85 muertos y más de 200 heridos.

“Buscamos la verdad, que es la única que puede hacer justicia y no una respuesta conveniente”, dijo Diana Malamud, integrante de la asociación civil, en el acto conmemorativo que se llevó adelante este viernes en la Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia, a partir de las 9:30.

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La ley de juicio en ausencia, 27.784, fue aprobada por el Senado en febrero del año pasado con los votos de La Libertad Avanza y aliados. En marzo se publicó la reglamentación en el Boletín Oficial y en junio la Justicia ordenó que correspondía aplicar a la causa AMIA el juicio contra los acusados, exfuncionarios iraníes y ciudadanos libaneses, quienes permanecen prófugos desde hace décadas. La sentencia la firmó el juez Daniel Rafecas, quien subroga el juzgado que tiene el expediente. El inicio del proceso está a la espera de una resolución de la Cámara de Casación Penal, que tiene un recurso sobre el que tiene que pronunciarse.

“No hace falta ser adivinos para saber cómo terminará este juicio”, señaló Malamud ante los presentes en el acto y recalcó que “para condenar hace falta prueba y en este caso se transformó información de inteligencia en prueba válida por eso nos preguntamos si este juicio nos acerca a la justicia”.

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“Hace 32 años el terrorismo cambió nuestras vidas para siempre”, arrancó Malamud su alocución. Memoria Activa cuestionó en duros términos la investigación del fiscal Alberto Nisman, a cargo de la UFI AMIA hasta su muerte, en enero de 2015. “La verdadera tragedia es política: tenemos un Estado que prefirió encubrir que investigar”, dijo.

Recordó que dos años atrás, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por su responsabilidad en la voladura de la mutual judía. En esa sentencia, lo responsabilizó por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el ataque así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento. El caso llegó al organismo internacional por una denuncia de Memoria Activa en 1999 y ordenó realizar una investigación que permita establecer la verdad de lo que ocurrió, identificar a los responsables e implementar las necesarias medidas de reparación. “Seguimos esperando respuestas. Todavía hay información oculta en la causa”, dijo Malamud.

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El periodista Guillermo Lipis, ex trabajador de la agencia Télam, repasó distintos hechos de impunidad que tuvieron lugar en la Argentina en los últimos 35 años (desde el atentado a la Embajada de Israel en marzo de 1992 a la voladura de Río Tercero en 1995 y el asesinato de Santiago Maldonado en 2017, entre otros) y se preguntó qué hace el Estado con estos dolores.

“La causa del atentado a la AMIA tiene respuestas pendientes. Podemos no tener verdad jurídica pero nos ocupamos de tener memoria, para no pasar por el olvido”, dijo Lipis y remarcó que Memoria Activa “no transó con los poderes de turno”.

“Cuando los familiares bajan los brazos, la impunidad avanza. La memoria no consiste en recordar sino en resistir. Como hicieron las Madres de Plaza de Mayo, frente al silencio debemos preguntar y frente a la impunidad, insistir”, subrayó Malamud.

El lema de la agrupación es Justicia perseguirás. Este año, a 32 del atentado terrorista, Malamud aseveró: “Justicia perseguiremos para poder vivir en paz”.

BK/fl