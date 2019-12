Ley de minería en Mendoza: los ambientalistas marcharán pese a la suspensión

La situación en Mendoza se pone cada vez más compleja conforme pasan los días. La ley diseñada por el Ejecutivo provincial para hacer más laxas las prohibiciones a las prácticas mineras generó un repudio popular que arrancó por los ambientalistas y tuvo eco en todos los sectores de la sociedad.

Más allá de que el gobernador Rodolfo Suárez decidió dar marcha atrás para calmar los ánimos y suspendió la ley, los grupos antimegaminería van más allá y piden la derogación de la norma. A raíz de ello, esta noche habrá concentraciones en distintas ciudades del distrito cordillerano para exigir al gobierno provincial que se deje sin efecto la ley y todos sus alcances. En la capital provincial los manifestantes recorrerán las calles con tambores.

✊🏽✊🏽💧🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁🥁💧✊🏽✊🏽

200 tambores harán vibrar nuestra tierra en reclamo por la devolución de la ley que protege el Agua de Mendoza. Vení a sacudir la ciudad!!!#ElAguaDeMendozaNoSeNegocia#La7722NoSeToca#MendozaEstaDespierta#DevuelvanLa7722#SinAguaNoHayVendimia pic.twitter.com/aoQsyHpxoO — Asamblea Popular por el Agua (Gran Mendoza) (@AsambleaporelAg) December 26, 2019

"Suspender no es derogar. Hoy mas que nunca salgamos a pedir el veto. Ya se organizó esta noche a las 20.30 en el km 0 una movilización. A no bajar los brazos!", es uno de los mensajes que circulan por redes sociales y grupos de WhatsApp de ambientalistas.

"Hasta que no salga en boletín oficial la derogación de las modificaciones no podemos parar la lucha. A Suárez no hay que creerle nada. Ganamos una batalla, falta mucha lucha para ganar la guerra", es otro de los mensajes que se vienen viralizando.

Algunas de las ciudades en las que habrá este jueves 26 de diciembre reclamos son: San Rafael (concentran a las 19 horas), Malargüe (a las 21) o Uspallata (a las 18). En Luján de Cuyo habrá una mateada a las 19, que incluirá talleres gratuitos para chicos y adultos, además de música en vivo. En Tupungato se organiza una sentada en la explanada municipal y en Maipú una asamblea en la plaza departamental.

En tanto, en la Ciudad de Mendoza, alrededor de las 20.30, los ambientalistas anuncian que "unos 200 tambores recorrerán las calles", mientras que a la altura de Tuyunán hay un corte intermitente cada 10 minutos.

JPA/MC