En Mendoza decidieron al presidente del concejo deliberante tirando una moneda

En la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, los concejales votaron este viernes para definir el Presidente del Concejo Deliberante y, con el oficialismo y oposición divididos en partes iguales, se registró un empate que derivó en una insólita medida para definir el cargo en cuestión: tirar una moneda.

En un primer momento se esperaba que fuera una elección normal y tranquila, con un acuerdo entre el Partido Justicialista y el radicalismo oficialista en el cual la conducción del Concejo Deliberante quedara en manos de los radicales. Sin embargo, el acuerdo se rompió y no hubo mediación posible para evitar llegar al azar, que está previsto en la normativa.

La elección había salido con cinco votos por lado, según consignó el sitio local Malargüe a Diario.

Los desafíos de la Industria del Juego de Azar

Para eso, consiguieron una moneda de 10 pesos, cuya concejal peronista Paula Jofré eligió su lado del "número 10", es decir la seca. Al radical Martín Pama le tocó la cara y salió ganador en la disputa.

Y no fue sólo ese cargo: también definieron por azar la vicepresidencia, en donde el radicalismo propuso a Paola Rojo y el justicialismo a la misma Jofré, que volvió a perder con la moneda. No obstante, para vice segundo, el radicalismo llevó a Luciana Villegas, que no tuvo suerte contra Daniela Favari, de la oposición.

J.D. / C.P.