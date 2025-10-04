Mientras el cineasta oficial desmintió que hubieran suspendido el acto en Santa Fe, del otro lado del río Milei posó con Frigerio

El presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunió y se fotografió con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en Paraná, durante su visita de campaña a la provincia.

Para esta tarde a las 18 está previsto un acto en la costanera de la capital entrerriana, con los candidatos libertarios que se presentarán en la elección del 26 de octubre.

Mientras, Santiago Oría, publicista de Milei y director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación, cuestionó a los periodistas por informar la suspensión de la caminata en la peatonal San Martín de la capital de Santa Fe. En esa ciudad donde se enfrentaron militantes libertarios y de izquierda, con algunos empujones y huevazos.

"Nosotros NO SUSPENDEMOS actos. Los hacemos contra todo y todos. Nunca dejamos abandonada a la gente. Todos los medios que hablan de suspensiones MIENTEN, sépanlo", posteó Oría y el mensaje fue replicado por el presidente Javier Milei. Y después agregó: "PAREN DE MENTIR. Nosotros NO SUSPENDEMOS actos. Salimos siempre a la calle a encontrarnos con la gente, hagan lo que hagan los violentos anti democráticos", posteó el cineasta.

No explicó por qué la militancia libertaria estaba esperando al Presidente en la peatonal. Tampoco el motivo por el que Milei estuvo tan poco tiempo en Santa Fe antes de cruzar a Entre Ríos.

