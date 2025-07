Milei anunció una baja “permanente” de las retenciones que las retorna al nivel de junio

El presidente Javier Milei anunció la reducción de los derechos de exportación (DEX) en el acto central de la Exposición Rural de Palermo junto a integrantes de la Mesa de Enlace y miembros del gabinete de Gobierno. “Hace un año me paré ante ustedes con la promesa de encarar un camino de cambios y dije que el camino no sería fácil”, enfatizó Milei en su discurso, en el que calificó a las alícuotas de “nefastas y siniestras”.

“Estas reducciones son permanentes y no tendrán vuelta atrás mientras yo esté en el gobierno”, señaló el mandatario. Sin embargo, no existe un seguro de que no se vuelvan a subir. “Eliminar las retenciones es una obsesión para nuestra gestión y hemos dado muchos avances en esa dirección. Ya eliminamos las retenciones a las economías regionales, al sector lácteo, a la carne porcina y a algunos segmentos de carne vacuna”, repasó. “Todo esto es posible únicamente gracias al superávit fiscal que hemos conseguido”, continuó con su alocución el Presidente, que manifestó que las reducciones del tributo “busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigado”.

En la parte medular de su discurso, anunció que las retenciones a la soja bajarán del 33 a 26% (poroto) y de 31 a 24% (en el caso de la industria); las del maíz y el sorgo se reducirán del 12 a 9,5%; las del girasol de 7 a 5,5%, las de trigo y cebada se mantendrán en 9,5%, en tanto que las de carne bajaran de 6,75% a 5%.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Es decir, el esquema de DEX vuelve al periodo entre enero-junio. Así, Milei y Caputo lograron salir airosos frente a las presiones del sector y la Mesa de Enlace se llevó un pequeño “triunfo”, en lo que se pudo ver en un win-win entre el Gobierno y la dirigencia del campo.

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, en el caso de la soja queda disponible para vender el resto de la campaña comercial 22 millones de toneladas, un 42% de la oferta total. El grano disponible representa un valor de US$ 6.019 millones, más otros US$ 1.644 millones adicionales que corresponden a granos a vendidos a los que aún resta fijar un precio en firme. Para el maíz, quedan disponibles para vender a partir del primero de julio un total de 25,5 millones de toneladas, un 49% de la oferta total, lo que representa un valor de US$ 4.366 millones, más otros US$ 853 millones adicionales de ventas a las que resta fijarle el precio. Finalmente, en el caso del trigo, quedan sin comprometer al primero de julio 8,9 millones de toneladas, por un valor aproximado de US$ 1.784 millones.

Luego, en declaraciones a Radio Mitre, el mandatario expresó: “La baja de hoy implica, en granos, una baja de retenciones del 20%, y la baja en todos los productos que tienen que ver con la carne es una baja del 26%. Es decir, le estamos devolviendo rentabilidad. De las 8 mil reformas estructurales que hicimos, 400 impactaron de lleno en el campo”.

En la previa de la alocución de Milei, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló: “El campo con los años ya ha pagado más de 200 mil millones de dólares y ¿qué ha recibido el campo como obras o contrapartida? Nada”.

“La Sociedad Rural siempre va a ser parte de la solución y jamás será parte del problema. Queremos seguir manteniendo un diálogo productivo con el Gobierno”, agregó Pino, que señaló también que si se eliminaran las retenciones por completo “el Estado recaudaría más con otros impuestos que van en consonancia con los resultados”. “No hay nada que no diga que las retenciones no son una calamidad, son peores que la peste o la sequía”, concluyó el titular de la SRA.

Reducciones

◆ Soja: los aranceles para los porotos pasarán del 33% al 26% y los derivados descenderán del 31% al 24%, tal como estaban hace 27 días.

◆ Maíz y sorgo: las retenciones bajarán del 12% al 9,5%.

◆ Girasol: los derechos de exportación se reducirán del 7% al 5,5%.

◆ Trigo y cebada: para estos cereales, los impuestos por venta al exterior se mantendrán en el 9,5%.

◆ Carne: para los cortes vacunos, los aranceles disminuirán desde el 6,75% al 5%.