Milei convirtió la reforma del Banco Central en el punto de partida hacia 2027

Javier Milei utilizó la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para recuperar el centro de la escena y comenzar a ordenar su camino hacia la reelección. En el Gobierno definieron la cadena nacional del jueves por la noche como un “punto de quiebre” entre la estabilización económica y una etapa de consolidación. El mensaje también buscó transmitir confianza a los mercados, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los sectores políticos con los que el oficialismo deberá negociar. La autoridad monetaria será la punta de lanza de una serie de reformas que llegarán al Congreso de manera escalonada.

Según informó Infobae a partir de conversaciones con funcionarios nacionales, el Gobierno considera que el discurso funcionó como el primer movimiento de la campaña de Milei por la reelección. La presentación se produjo después del relanzamiento de la gestión, los cambios en el Gabinete y la reorganización del área de comunicación en la etapa posterior a Adorni. En Balcarce 50 apuestan a que la economía y la inflación vuelvan a dominar la discusión pública.

Milei encabezó la transmisión desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y detalló cinco puntos para modificar el funcionamiento del Banco Central. El tema le permitió volver sobre la lucha contra la inflación, uno de los principales argumentos de su triunfo en 2023. Durante el discurso cuestionó a Cristina Kirchner, pero evitó atacar a Mauricio Macri, los radicales, los gobernadores y el poder político del interior. En la Casa Rosada vincularon esas omisiones con el tono conciliador que pretenden sostener durante las próximas conversaciones.

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Las PASO, la primera fecha del calendario

La conducción política trabaja sobre una “calendarización” que se extenderá hasta fin de año. El primer paso será buscar un “acuerdo programático” con los mandatarios provinciales para avanzar con las iniciativas que ya tienen estado parlamentario y con aquellas que todavía deben ingresar al Congreso. La suspensión de las PASO encabeza esa agenda y el Gobierno quiere aprobarla, como máximo, durante los primeros días de octubre. Funcionarios nacionales sostienen que la Cámara Electoral requiere una definición unos tres meses antes del comienzo de 2027.

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La lectura oficial es que incluso a los gobernadores más enfrentados con Milei les conviene que al Presidente le vaya bien y complete el ajuste todavía pendiente. En la Casa Rosada creen que ese cálculo facilitará el respaldo a las reformas y a otras medidas necesarias para sostener el proyecto de reelección. Los mandatarios provinciales, por su parte, buscarán resguardar su poder local. “No se les va a dar ministerios a nadie, pero todos tienen que quedar contentos”, resumió uno de los funcionarios consultados por el medio.

Entre octubre y diciembre, Karina Milei y Diego Santilli comenzarán a plantear el escenario de acuerdos partidarios con aliados y gobernadores. Entonces se discutirá con mayor certeza si La Libertad Avanza llegará a un entendimiento con el PRO, con sectores de la Unión Cívica Radical o con ambos espacios. También se evaluará cuánto intervendrá el oficialismo nacional en las disputas provinciales de 2027.

“El 2025 fue el año de ganar senadores para frenar los vetos. Por eso las peleas eran con todos. Ahora, el plan es que reelija Milei y para eso hay un tono distinto”, explicaron fuentes oficiales citadas por Infobae. En el Gobierno rechazan presentar esas conversaciones como acuerdos tradicionales de gobernabilidad: la Nación buscará la reelección y cada provincia intentará resguardar su poder local.

Un recorrido separado para la reforma del Banco Central

El proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central ingresará por la Cámara de Diputados, mientras que las demás iniciativas prioritarias del oficialismo se concentran en el Senado. El Gobierno no quiere que la propuesta más importante para Milei quede atada a las negociaciones más complejas de la Cámara alta. Por eso le asignó un recorrido legislativo propio y fijó como objetivo mínimo la aprobación del primero de los cinco puntos anunciados por el Presidente.

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En la elaboración de las iniciativas también intervino Federico Sturzenegger, especialmente en la desregulación del mercado de seguros. La narrativa política de corte “anticrisis” que acompañó el mensaje llevó la impronta de Santiago Caputo. Los cuatro puntos restantes serán enviados más adelante, todavía sin fechas definidas. Un funcionario nacional describió ese mecanismo como una presentación “en cascada”.