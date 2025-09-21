Milei se aferra a Trump, una bilateral clave en plena crisis

El presidente Javier Milei mantendrá el próximo martes un encuentro bilateral con el mandatario de los EE.UU. Donald Trump, en el marco de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se desarrolla en la ciudad de Nueva York.

En medio de la peor crisis política y económica que atraviesa la administración libertaria, el jefe de Estado argentino buscará oxígeno en sus relaciones internacionales con el principal objetivo de destrabar fondos frescos por parte de la administración Trump, en un contexto de acuciantes tensiones en el mercado cambiario local y de incertidumbre electoral.

“Estamos en múltiples negociaciones con Estados Unidos y vamos a avanzar en todas”, dijo el Presidente ayer en una entrevista radial. Una de las negociaciones es por un nuevo préstamo del Tesoro norteamericano que rondarían los US$ 8.500 millones. Una cifra destinada a cubrir los vencimientos del año 2026.

La reunión bilateral con Trump asomaba lejana días atrás, sin embargo, el sábado por la tarde la Cancillería anunció finalmente el demorado encuentro: “En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump”, sostuvo el Palacio San Martín en sus redes.

Milei asistirá por segundo año consecutivo a la ciudad de Nueva York para disertar en el organismo que agrupa a la mayoría de las naciones y sobre el que tiene una mirada crítica, exhibida en distintas oportunidades y en diversos foros internacionales. Su exposición será el miércoles 24 de este mes, el día después de la cumbre con Trump.

El mandatario argentino partirá hoy por la noche en busca de un soplo de aire fresco en el país del norte, en el que no solo se reunirá con Trump y disertará en la Asamblea de la ONU sino que también tendrá la oportunidad de rozarse con otras figuras internacionales.

Mañana mantendrá una reunión con la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El miércoles por la noche participará de una cena organizada por el Atlantic Council en el que recibirá de manos de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de EE.UU., el “Global Citizen Award”. En la ceremonia también estará Georgieva y el presidente galo, Emmanuel Macron.

Bessent es una pieza clave para que la Argentina consiga un nuevo empréstito, luego de que Trump ayudase para el desembolso del Fondo. El funcionario norteamericano se reunió con Milei en la Casa Rosada en abril de este año.

El jueves, se reunirá con el primier israelí, Benjamín Netanyahu.

En la comitiva, también participa la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el vocero Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, aguardará a la comitiva argentina en Nueva York. Con la bilateral, Werthein logra revalidar su cuestionado lugar en la política exterior del Gobierno.

El Presidente partirá con un escenario local en el que el Banco Central (BCRA) se vio forzado a vender U$S 1.110 millones en las últimas tres rondas, el riesgo país se disparó rompiendo la barrera de los 1.500 puntos y los activos financieros argentinos se desploman.

En el plano político, la agenda legislativa le es totalmente adversa a la Casa Rosada y se cierne un gran signo de interrogación sobre los resultados de la elección de medio término en octubre, luego de la catástrofe electoral en la provincia de Buenos Aires.

En dicho escenario, se suman los escándalos de corrupción y los cambios en el ala política y electoral los que no han tenido ni impacto ni resultados hasta el momento.