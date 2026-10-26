Javier Milei se metió en las redes, pero en silencio total sobre el triunfo de Lula

A un ritmo notablemente menor al que lo hace en forma habitual, el presidente Javier Milei activó esta mañana en las redes sociales, pero con un silencio total sobre el resultado d ela elecciones en Brasil, que le dierin el triunfo a su adeversario continentel Lula da Silva.

El mandatario compartió en IG un flyer sobre un congreso de la Fundación Club de la Libertad en el que participará el 26 de noviembre, e hizo lo mismo con un frase de Marcus Aurelius y con una comparació entre su gobierno y el del español Pedro Sánchez. Sobre Lula, al menos hasta ahora, nada.

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