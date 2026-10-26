lunes 26 de octubre de 2026
POLITICA
Sin referencias a Brasil

Javier Milei se metió en las redes, pero en silencio total sobre el triunfo de Lula

El Presidente activó su redes esta mañana de lunes, pero no habló sobre el resultado en Brasil.

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Javier Milei. Pasea su intolerancia por el mundo, la despliega en Brasil, en España o en donde desembarque. | AFP

A un ritmo notablemente menor al que lo hace en forma habitual, el presidente Javier Milei activó esta mañana en las redes sociales, pero con un silencio total sobre el resultado d ela elecciones en Brasil, que le dierin el triunfo a su adeversario continentel Lula da Silva.

El mandatario compartió en IG un flyer sobre un congreso de la Fundación Club de la Libertad en el que participará el 26 de noviembre, e hizo lo mismo con un frase de Marcus Aurelius y con una comparació entre su gobierno y el del español Pedro Sánchez. Sobre Lula, al menos hasta ahora, nada.

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LT

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