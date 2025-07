Milei vapuleó a Villarruel y empeora la conexión con el Senado

Javier Milei decidió hablarle al Senado y correr del medio a Victoria Villarruel, pero igualmente los insultó a todos por igual, con distinto nivel de inquina. Al único que preservó de las críticas fue a su asesor Santiago Caputo, para relativizar la interna que mantiene con su hermana Karina. “Es como un hermano para mí y para Kari también. Tenemos el triángulo de hierro, con Santiago haciendo la estrategia, Karina en lo territorial y Guillermo Francos haciendo el nexto con la política”, sostuvo el mandatario.

A la vicepresidenta la trató nuevamente de “bruta traidora” y a los senadores como “hijos de puta” y “genocidas del futuro”, por sancionar el 11 de julio un tenue aumento del 7,2% a los jubilados, una nueva moratoria previsional y la emergencia nacional en discapacidad. Preparado para decir todo lo que no alcanzó mencionar en el marco protocolar de La Rural, Milei concedió una entrevista a radio Mitre y en menos de una hora volvió a poner a Villarruel en la línea del enemigo. Después anticipó que el vínculo con la cámara donde más influyen los gobernadores será peor en los próximos cinco meses del año.

“Los políticos demagogos en el Senado votaron un aumento de casi tres puntos del PBI en el gasto público de manera permanente, eso implica un aumento de la deuda de US$ 350 mil millones”, dijo el Presidente. “Lo que estás haciendo es un genocidio, por aquellos que votaron la aberración que votaron. Esto vale para los que tengan que defender el veto: sepan que están defendiendo nuestro futuro”, arengó.

Después se enfocó en Villarruel y en la última sesión, que consideró “autoconvocada”. Milei aseguró que se concretó por culpa del “mamarracho de la traición en el Senado”. Así apuntó a la vice y luego la trató de “bruta traidora”, por sentarse en la presidencia del recinto y permitir una “sesión ilegal”.

Milei dejó por sentado que no espera nada bueno de ese recinto, pero al mismo tiempo buscó contener las versiones de una interna feroz entre Caputo y su hermana, en un momento en que la relación con los gobernadores sigue aumentando la tensión que originó las derrotas que afrontó el oficialismo en la última sesión. Con respecto a los protagonistas de ese 11 de julio, sostuvo que está dispuesto a valorar a quienes estén dispuestos a aceptar sus vetos y no insistir con las normas que ya habían aprobado. Ante las consultas de PERFIL, esa esperanza está muy lejos de concretarse, ante una oposición que viene de arrancarle la agenda al oficialismo. Antes del receso invernal, en la última sesión, se abrió un riesgoso despeñadero de derrotas que, después de las amenazas presidenciales de ayer, podría sumar más obstáculos parlamentarios.Por lo pronto, en los bloques opositores admiten que recién volverían a sesionar después del 20 de agosto. Hay dos certezas para las semanas que vienen: con los mandatarios provinciales siguen los desacuerdos, pero la situación no empeorará hasta que se resuelvan los calendarios electorales locales y nacionales. A eso se suma una particularidad. La oposición puede volver a realizar una sesión especial, como la que Milei desconoce, pero llegar a los números de hace dos semanas implicará negociaciones delicadas.

Quizás por eso Milei abrió una pelea con casi todos los integrantes del Senado, además de Villarruel, que no es senadora, sino vicepresidenta y, por lo tanto, representante del Poder Ejecutivo ante la Cámara alta. El detalle no es menor. Tal como anticipó PERFIL, el rol que jugó la vice en la última sesión es un obstáculo para el Gobierno. Milei volvió a decir que es ilegal, pero la impugnación judicial que estaba preparando la Procuración del Tesoro todavía no fue presentada en la Justicia. En el Senado creen que el Gobierno no avanzará porque perderá en tribunales. Gracias a Villarruel, no tiene elementos. “Su actitud siempre observando el reglamento fue habilitante, desde que se sentó para arrancar hasta cuando se levantó para no volver más”, confiaron en el bloque panperonista, acusado por la Casa Rosada de tejer una relación de colaboración con la vicepresidenta.