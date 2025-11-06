Nancy Pelosi anuncia su retiro y pone fin a una carrera histórica en la política de EE.UU.

Nancy Pelosi se despide del Congreso de Estados Unidos tras casi cuatro décadas de carrera política. La dirigente demócrata de California anunció este jueves, a través de un video difundido en redes sociales, que no competirá por la reelección cuando finalice su mandato en enero de 2027.

“Hemos hecho historia, hemos progresado”, expresó Pelosi en su mensaje, donde también llamó a los ciudadanos de San Francisco —su distrito desde 1987— a “conocer su poder” y seguir participando activamente en la democracia.

A lo largo de su trayectoria, Pelosi rompió múltiples barreras. En 2007 se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes, cargo que retomó nuevamente entre 2019 y 2023. Desde esa posición fue clave para impulsar las reformas sanitarias del expresidente Barack Obama, los planes de infraestructura de Joe Biden y diversas leyes vinculadas al cambio climático y los derechos civiles.

Su figura también estuvo marcada por los enfrentamientos con Donald Trump, a quien desafió abiertamente durante su mandato. Pelosi lideró dos juicios políticos (impeachments) contra el exmandatario: uno en 2019, por presiones indebidas a Ucrania, y otro en 2021, por incitar al asalto al Capitolio.

A pesar de las tensiones, su liderazgo fue decisivo para mantener la unidad del Partido Demócrata en momentos críticos. Incluso después de dejar la presidencia de la Cámara, continuó siendo una voz influyente, participando en la aprobación de la Proposición 50 en California, destinada a fortalecer la representación demócrata en el Congreso.

