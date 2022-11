Nercellas recordó a Nisman y aseguró que tiene “cargo de conciencia”: “No creí que lo mataran”

La abogada y especialista en Derecho Penal Marta Necellas recordó al fiscal Alberto Nisman y relató un estremecedor diálogo que tuvo con el funcionario antes de su muerte. “Tengo cargo de conciencia”, sostuvo.

“Cuando Nisman me contó que iba a hacer la denuncia, me dijo que lo iba a hacer después de que ella (Cristina Kirchner) saliera del Gobierno y me dijo: ‘Mi vida corre peligro’. Yo soy bruta y le dije: ‘No te vuelvas a poner vos en el centro de la escena’”, contó a Miguel Wiñazki en el programa “Posmodernidad” al aire de Radio Neura.

La abogada recordó: “No le cría que tenía su vida en peligro”, por lo que indicó que tiene un “cargo de conciencia”, ya que no creyó que lo mataran por su tarea.

De esta manera, relató que, cuando quiso dejar su teléfono para probar que Nisman temía por su vida, “la Fiscalía no lo aceptó” y alegó que había “pruebas suficientes”. “Todo lo que sucedió en el entorno dan indicios que indican que no se disparó un tiro frente al espejo, sino que le pegaron un tiro frente al espejo”, dijo en relación con la investigación judicial sobre la muerte del fiscal en 2015.

Nisman: ¿suicidio o asesinato? Los tres frentes judiciales abiertos del fiscal que denunció a Cristina Kirchner

Nercellas rechazó que Nisman se haya quitado la vida, puesto que argumentó: “Yo trabajé con él durante un montón de años, lo conocía muy bien. Jamás se hubiera disparado en la cara”.

“Cuando, en la noche del domingo, me llama la gente del Congreso y dicen que hay movimientos en la casa de Nisman, yo contesté: ‘Si hay movimientos, lo mataron”, recordó.

La renuncia de Brugia: la relación entre el poder político y la Justicia

Luego de que el presidente Alberto Fernández haya criticado la decisión del juez Leopoldo Bruglia por la liberación de los miembros de Revolución Federal, Bruglia renunció a la Asociación de Magistrados y anunció que denunciará por “calumnias e injurias” al mandatario.

Frente a esto, Nercellas manifestó: “Tenemos que hacer todo para que los jueces no se encuentren presionados ni por el poder político, ni por los medios. Bruglia tiene una dificultad grandísima que es haberse metido con el Poder Público que es la vicepresidenta, no el presidente, que repite todo aquello que a ella le puede resultar simpático”.

“. Todos los sectores de la ciudadanía tenemos que respaldarlo no porque sea Bruglia sino porque es un juez independiente que trata de hacer Justicia en contra del Poder que pretende que no lo haga”, concluyó.Bruglia es un juez intachable

RdC