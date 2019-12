Bolsos de López: Nicolás Caputo prepara una denuncia penal contra De Vido

por Juan Pablo Álvarez

Nicolás Caputo, empresario e íntimo amigo de Mauricio Macri, prepara una denuncia penal contra el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, según contaron a PERFIL allegados a Caputo. La presentación es una reacción a dichos que De Vido hizo a una radio, ligando al empresario con los 9 millones de dólares que José López intentó esconder en un convento en 2015. "La plata a José López se la dio Caputo", había asegurado De Vido.

"Es una declaración absurda, extemporánea que además contradice la versión original que, en calidad de arrepentido, hizo el propio José López, diciendo que la plata se la había dado el secretario de Néstor Kirchner (Daniel Muñoz)", retrucaron desde el entorno del empresario. Y contaron que Nicolás Caputo iniciará acciones legales contra De Vido para que ratifique o rectifique sus dichos.

"La calidad de arrepentido exige decir la verdad. Porque si se comprueba que hay una mentira la situación del procesado se agrava. Y López, en su calidad de arrepentido, dijo una cosa mientras que De Vido dice otra totalmente diferente. Van a tener que explicarlo", señaló esta misma fuente.

Por otra parte, agregó: "Caputo no maneja ninguna compañía. Es accionista minoritario, muy minoritario, de muchas compañías que cotizan en bolsa. Y no tuvo en los últimos 30 años ningún cargo ejecutivo. La gente dice que Caputo es dueño de Edesur y tiene el 1,7% de acciones públicas de Edesur. Algunos medios dicen que es el dueño de Central Puerto y tiene el 3,6% de Central Puerto. Es decir, no ejerce ningún cargo ejecutivo e invierte en acciones de compañías públicas que cotizan en la bolsa y cuyo balance es accesible".

Actividad. Más allá de la respuesta acerca de la acusación de Julio De Vido, la fuente citada indicó que Caputo está trabajando "de lo mismo que hizo toda la vida, que es invertir en un portafolio muy diversificado de empresas, en un porcentaje muy menor". Ante la consulta de qué visión tiene el empresario respecto del Gobierno actual la respuesta fue: "Desde 2015 su vinculación con la política ha sido nula".

