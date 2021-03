Nicolás Kreplak: "Me preocupa la cepa de Manaos"

El viceministro de Salud de provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, se refirió este domingo 14 de marzo a la situación de la pandemia en la región.

"Después de ver el hemisferio norte, no hay motivos para pensar que nosotros no vayamos a tener la segunda ola”, afirmó Kreplak. “Todas las ideas de inmunizaciones del rebaño han quedado totalmente descartadas. No existen”, expresó en declaraciones al programa A Confesión de Parte, de FM Milenium, que conduce Romina Manguel.

En este marco, el funcionario aseveró: “Los casos de los países de la región terminan impactando a la Argentina también”. Y sostuvo: “En diciembre pasado tuvimos un rebrote en Brasil, Chile, Uruguay y también Argentina, y ahora estamos volviendo a vivirlo”. Además, se refirió a la situación de la pandemia en Brasil.

“Sanitariamente hay que tener cuidado con Brasil, hay que reducir al mínimo posible los intercambios. No es momento para irse de vacaciones a Brasil”, dijo, y argumentó: “Las variantes de los virus no están solo ahí, por eso tenemos que intentar reducir los contagios y tomar medidas de cuidado"

Sobre este tema, explicó: "No veo una vuelta a Fase 1, pero hay que tener cuidados para evitar un aumento de los casos en nuestro país”. Y concluyó: "Me preocupa la cepa de Manaos, la vamos a vigilar para tratar de cortar su circulación".

Las vacunas y el coronavirus en el país

“Hoy estamos arriba de dos millones de inmunizaciones y nos falta un porcentaje muy grande de la población”, sostuvo Kreplak. Consultado sobre los dichos de Jorge Marci sobre que “no hay vacunas”, respondió: “No es cierto lo que dice Jorge Macri. Ese mismo día que Jorge Macri dijo 'no hay vacunas', y habíamos aplicado 63.500 vacunas en la provincia de Buenos Aires”.

Sobre los puntos donde se vacunan los habitantes de la Provincia, aseveró: “No usamos los centros de salud de los municipios para vacunar por covid porque no están en condiciones edilicias para tener este nivel de desempeño”.

Con respecto a los operativos que realizan en el territorio gobernado por Axel Kicillof, recalcó: “Entrenamos a más de 30 mil personas para que sean vacunadores, y tenemos más de 500 lugares donde se vacuna muy bien, no hay colas ni malos tratos. Todo el mundo sale muy contento”.

Ante la pregunta por las vacunas de Pfizer, dijo: “Pfizer me había dicho a mí: Argentina va a tener prioridad para poder adquirir las vacunas. Lo hablaron conmigo. Y cuando tenían que pasar a la parte de comprar la vacuna dijeron: con la provincia no se puede hablar. Pfizer no cumplió con su promesa, lo digo con dolor”.

Además, sostuvo que respecto de las inoculaciones, dentro de Sudamérica, “Argentina se encuentra bien posicionado”. Y recalcó: “El Gobierno tiene el dinero para comprar vacunas, la restricción no es el dinero, es la oferta. Hay empresas que no nos han vendido vacunas, se las han vendido al primer mundo donde están sus accionistas. Pfizer no nos quiso vender a Argentina”.

“Las vacunas de Sinopharm en Provincia ya están prácticamente agotadas. Se han utilizado todas. Ahora estamos con la última remesa de Sputnik. Las vacuna que van llegando, en menos de una semana son utilizadas. Estamos esperando el arribo de 3 millones de Sinopharm, más lo que estamos consiguiendo de AstraZeneca y de Sputnik. El ANMAT está evaluando la Sinopharm para mayores de 60 años, todavía no autorizó, pero esperemos que en los próximos días suceda", recalcó.

Para terminar, Kreplak fue consulado por la vacunación de Fernando Esteche. “¿Por qué Fernando Esteche tiene hoy puesta una vacuna? Uno no puede decir si un docente, porque es famoso, tiene o no tiene derecho a la vacuna. No tengo idea si Esteche se vacunó porque es un secreto. Necesitamos que los medios de comunicación nos ayuden con no exagerar, inventar Fake News, transformar un dicho en una tapa”.

