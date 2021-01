Nisman: citarán a agentes como testigos en el causa por el crimen del fiscal

A seis años de la muerte del ex titular de la UFI AMIA Alberto Nisman, y tras recibir los resultados del análisis de un primer tramo del entrecruzamiento de llamados que se dio en la víspera de su deceso, la justicia federal llamará a declaración testimonial a un grupo de agentes de inteligencia. Las declaraciones podrían concretarse entre febrero y marzo, y serán en calidad de testigos ya que, en principio, no hay sospechas de que ellos hayan participado del homicidio de Nisman.

El entrecruzamiento es uno de los pilares de la causa y este tramo recibido por la justicia forma parte de un primer grupo que engloba más de 45 mil comunicaciones, entre unos 200 números de teléfonos. Entre ellos no sólo hay de agentes, o ex agentes, sino también de miembros del entonces Ejecutivo y de fuerzas de seguridad. De allí se desprende que al mediodía del domingo 18, cuando aún no se conocía públicamente la muerte de Nisman, hubo una “explosión” de llamados entre varios de los diferentes teléfonos. Mientras que hubo comunicaciones de apenas segundos, otros duraron alrededor de 20 minutos. Y, aunque no estaría en el primer grupo convocado a testimonial, sí se espera que sea citado el ex Director de Asuntos Interiores de la Inteligencia local Fernando Pocino, histórico rival de Antonio “Jaime” Stiuso en el organismo.

Nisman apareció con un balazo en la cabeza la noche de ese domingo, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta, Cristina Kirchner, y parte de su gabinete, por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto de Entendimiento con Irán. Desde septiembre de 2017, tras un peritaje de Gendarmería, el caso es considerado como homicidio por la justicia. La investigación está a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

Según pudo saber PERFIL, el material relevado ofrece un panorama que permite entrever cómo se movieron y con quiénes hablaron los agentes, varios de los cuales ya no están en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La idea es concretar las citaciones entre febrero y marzo, si la pandemia de coronavirus lo permite, ya que el objetivo es que las declaraciones sean de forma presencial y no virtual dada la sensibilidad del tema.

Los agentes podrán declarar frente a la justicia ya que desde enero de 2016, por decisión de la gestión de Mauricio Macri, se dispuso que tanto quienes estén activos como retirados y tengan información clasificada sobre la muerte del fiscal podrán aportarla ante la Justicia sin amparase en el secreto establecido por la Ley de Inteligencia Nacional. La medida fue ratificada por la actual gestión en el organismo, a cargo de Cristina Caamaño.

El análisis de las comunicaciones fue realizado por el Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie) de la Policía Federal. Se basan en más de 200 usuarios identificados y el trabajo pormenorizado sobre los llamados que realizaron los días previos y la misma jornada del domingo 18. Para hacerlo se usaron distintas variables: quién con quién habló, desde dónde lo hicieron y a su vez el análisis se ramifica en los receptores de las llamadas investigadas y sus derivados, lo que forma parte de material que continúa bajo análisis.

Uno de los elementos que más llama la atención es la detección de la “explosión” de llamados entre los diferentes agentes y funcionarios, el medidodía del domingo. Entonces todavía se desconocía, al menos públicamente, el deceso de Nisman, lo que recién sería detectado varias horas después. Lo que para entonces sí sucedía es que sus custodios no habían podido contactarlo. Allí reside uno de los interrogantes y es saber si para entonces la AFI ya tenía algún indicio de que algo estaba pasando con Nisman o qué sucedió exactamente.

El objetivo de la investigación es poder reconstruir y tener un panorama claro de dónde estuvieron, cómo se movieron y con quiénes se comunicaron esos números. Varios de esos llamados fueron captados por la antena en la zona de Puerto Madero lo que también complica en parte el trabajo, ya que allí impactó todo lo que sucedió en un radio reducido que va desde ese barrio hasta Microcentro, es decir desde donde estaba el domicilio donde fue hallado Nisman hasta el Ministerio de Justicia, la Casa Rosada, y la AFI.

Otra parte de entrecruzamientos sigue en análisis. Se trata de un proceso complejo y extenso, porque a raíz de los números con los que los primeros se comunicaron se va ampliando el análisis de forma radial. El trabajo fue y es engorroso, principalmente por dos motivos: los registros son entregados por las compañías telefónicas, a las que suele haber que reinsistirle los pedidos, y cuando lo hacen cada uno lo eleva en formatos distintos entre ellas, lo que ralentiza aún más el trabajo.

Por estas horas la justicia también pone mesurada expectativa en una serie de CD con grabaciones de las conversaciones de algunos de esos teléfonos, que estaban intervenidos en el marco de la causa judicial conocida como Dark Star. El hallazgo de esos CD, que habían sido reclamados en varias ocasiones por los investigadores a la AFI, se produjo en el último tiempo. “Es la causa de las casualidades”, ironizó una fuente del caso, en referencia a este y varios hechos. La lectura no es casual y es, en cierta forma, uno de los vectores del caso en el que los investigadores se manejan con recelo, por la fuerte presencia de la Inteligencia local.

Entre los otros elementos sobre lo que se avanzará, aunque casi sin expectativas por parte de la justicia, también hay 20 teléfonos Nextel que pertenecen a la AFI que fueron encontrados allí durante el período a cargo de Gustavo Arribas.