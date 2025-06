"No se suspende nada": organizaciones sociales y políticas confirmaron marcha masiva para apoyar a Cristina Kirchner

Diferentes organizaciones políticas y sociales se movilizarán el miércoles 18 de junio para mostrarle públicamente su apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La marcha, pensada en sus inicios para acompañar a la referente del PJ hasta Comodoro Py, donde debía ponerse a derecho por la causa Vialidad, finalmente cambió el objetivo porque se decidió que la ex mandataria podía omitir el paso por los tribunales federales.

El primero en confirmar la vigencia del evento fue Juan Grabois, ex precandidato presidencial de Unión por la Patria, que escribió en sus redes sociales: “Que no te engañen. Mañana a las 10 horas movilizamos sí o sí; no se suspende por nada. La acción de solidaridad con Cristina y en defensa de los derechos humanos políticos, económicos, sociales y culturales de los argentinos no se suspende por ninguna causa, digan lo que digan los medios, el poder judicial, la policía, los bomberos o los dirigentes. Se sostiene junto a todo aquel que no se resigna a vivir sin la libertad de elegir a Cristina o a quien se le cante las pelotas, quien no se resigna a vivir en un régimen ilegítimo de Milei, la oligarquía y los supremos hijos de p***”.

También apuntó contra el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, quien debía decidir sobre la forma en que la ex presidenta cumpliría su condena. “Ojo, Gorini, que humillar a Cristina es un acto de traición a la Patria porque ella tiene no solo dignidad humana sino una investidura presidencial", expresó el dirigente social, para luego aclarar que esta “es una opinión, es un planteo, no es una amenaza”.

La senadora bonaerense y secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García, había adelantado que, si Gorini le concedía a Cristina la prisión domiciliaria sin necesidad de ir a tribunales, la convocatoria se iba a realizar igual "en la esquina del departamento en San José 1111”.

Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, aseguró que “va a ser una de las marchas más grandes de los últimos tiempos”, y le avisó a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, que no aplique el protocolo de seguridad: “No creo que cometa ese error. No tiene la capacidad para controlar una movilización de este tamaño. Habrá participación de gobernadores, sindicatos y organizaciones del conurbano e interior del país. El peronismo cuando se siente atacado se une. No solo vamos a marchar, vamos a estar con ella todo el tiempo”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) y dirigente del Movimiento Evita, aseguró: “La democracia sangra por la proscripción política y la persecución a dirigentes políticos, sociales, gremiales, sin lugar a dudas esta situación nos obliga a todas las fuerzas populares y democráticas a profundizar la unidad y la resistencia para impedir que este proceso oscuro se estabilice. Por eso vamos a estar presentes el día miércoles desde muchos sectores acompañando la movilización, para nosotros la lucha popular no se proscribe”.

Desde la Corriente Clasista y Combativa, por su parte, explicaron que ellos también se movilizarán en repudio a la persecución y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur, aseguró que, desde su movimiento, llaman a marchar en favor de la ex presidenta porque “es realmente una proscripción política, porque es una causa que tiene un montón de tiempo, y han tomado esta definición poco antes de que se consolidaran las listas. Esta Corte Suprema no es para nada objetiva, sino que ha sido muy funcional a las medidas que tomó Javier Milei. No declaró inconstitucional el Decreto 7023, ni el protocolo anti-piquete de Patricia Bullrich”.

La ex candidata a gobernadora por la provincia de Buenos Aires agregó: “Hemos sido críticos muchos años de Cristina, pero no nos impide ver que la intencionalidad de la Corte Suprema y el Gobierno es tener un sistema cada vez más autoritario”.

El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda, organizó el fin de semana pasado un congreso en el cual resolvieron movilizarse el próximo miércoles, en una columna autónoma, hasta los tribunales federales de Comodoro Py; sin embargo, marcaron sus diferencias con el PJ.

El comunicado del PTS expresa: “Lamentablemente, la convocatoria definida por el PJ, ‘Argentina con Cristina’, implica una adhesión política a la expresidenta, algo que naturalmente rechazamos. Tampoco se anuncia un plan de lucha serio posterior a esa movilización, hasta derrotar la proscripción”.

Por esas razones, aclaran: “El XXº Congreso del PTS resolvió por unanimidad explorar la posibilidad de hacer una columna independiente contra la proscripción para, eventualmente, marchar el miércoles 18 con consignas y convocatoria propia. La marcha del miércoles debería ser el inicio de una gran lucha contra la proscripción y no un lanzamiento de la campaña electoral del peronismo”.

La decisión de la Justicia sobre la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó este martes 17 de junio la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por la causa Vialidad. .

La resolución firmada por los tres jueces del Tribunal Oral 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso que la ex presidenta deberá:

Usar una tobillera electrónica.

Permanecer en el domicilio fijado, salvo “en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente”.

Abstenerse de comportamientos que puedan perturbar la paz del vecindario.

Presentar una lista de las personas que integran “su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial”.

