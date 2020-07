Nora Cortiñas: "Para hacer una limpieza tenés que meter preso a medio gabinete"

La carta abierta de Hebe de Bonafini, que cuestionó este martes a Alberto Fernández por "sentar en su mesa a los saquearon al país", generó un tembladeral político, con acusaciones cruzadas en todo el espacio oficialista. Además del presidente, salió a responderle Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien calificó la misiva de "lamentable". Este miércoles 15 de julio fue el turno de Nora Cortiñas, cofundadora del mismo espacio, quien también se manifestó en contra de las opiniones de Bonafini, pero además emitió duras críticas contra el Gabinete nacional y pidió la renuncia de Sergio Berni por los repetidos casos de violencia policial desde el inicio de la cuarentena.

"Estoy muy mal, por el tema de las muertes de jóvenes, la desaparición de Facundo", expresó Cortiñas en referencia al caso de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez el 30 de abril cuando fue detenido por la Policía Bonaerense. La militante de los derechos humanos apuntó contra el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni: "Cuando un funcionario que es responsable de la Seguridad le dice a la mamá que está vivo y que ya se lo va a reintegrar, un disparate esta complicidad y este abandono del cuidado de la población. ¿Cómo no renunció todavía? Es terrible decirle a la madre que está vivo después de dos meses y como si nada, ¿no hay una reprimenda a este hombre?", reprochó, entrevistada en Crónica anunciada, ciclo que se emite por Futurock.

"En todo el país hay un desfasaje de la policía y además la jueza que dejó libre a los cuatro policías que torturaron y maltrataron a esa familia Qom en Chaco, en todas las provincias hay un desinterés por cuidar a la población. No hay excusa en la pandemia, la seguridad del pueblo no se puede abandonar a su mala suerte. Hay gatillo fácil en todo el país. Matar a un pibe porque rompió la cuarentena para ir a ver a la novia o comprar una coca no lo puedo concebir", lamentó la cofundadora de Madres.

Sobre las acusaciones de Bonafini, Cortiñas sostuvo que "el Presidente decide" con quién sentarse. "Claro que hay un límite; si se sienta con los genocidas, bueno, seguramente protestaremos. Ahora, si tiene que excluir a políticos y civiles que fueron cómplices de la dictadura cívico militar tiene que separar a medio país", argumentó en otro reportaje, concedido a Radio La Red. "¿Quiénes secuestraron a nuestros hijos? ¿Se sentó con genocidas?", cuestionó, y luego agregó "una cosa es sentarse con los genocidas, y otra, con los civiles que fueron cómplices".

La activista por los derechos humanos luego apuntó a la conformación del Gabinete nacional. "Recordemos que durante el terrorismo de Estado había civiles, políticos, es así, que desgraciadamente participaron de la dictadura", dijo. "Yo no sé quiénes estuvieron en esa reunión", comentó en referencia a la que mantuvo el jefe de Estado el 9 de julio, y agregó: "Pero puedo decir que hay ministros que participaron en asesinatos y no pasaron por la justicia el día después de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán".

Con nombre y apellido, cuestionó al canciller Felipe Solá: "Si hacés una limpieza tenés que meter preso a medio gabinete, uno es Felipe Solá; no digo de este Presidente que haya medio gabinete, pero de otros mandatarios y gobiernos sí", señaló.

"¿Por qué te crees que no salen los archivos para decirnos que pasó con nuestros hijos e hijas desaparecidos? No salen los archivos, porque si no sale a la luz infinidad de civiles que apoyaron el golpe y que juraron el cargo que les otorgaron con las manos en la Biblia. Ahora también hay personajes que estuvieron reprimiendo", denunció Cortiñas. "Un ejemplo claro es qué pasó con los que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55. ¿Hubo alguno preso, pasaron por la Justicia? No, entonces ¿cómo hacés para decir este no viene nunca más?", concluyó.

FF/FeL