La irrupción violenta de efectivos policiales en viviendas de la comunidad qom del barrio Banderas Argentinas, en Chaco, conmocionó esta semana a la opinión pública. El hecho se dio a conocer luego de que Revista Cítrica viralizara fotos y videos en los que se ve a agentes de la comisaría Tercera de la localidad de Fontana golpeando de forma salvaje a un chico tras irrumpir en su casa. La denuncia, que incluyó torturas, amenazas y hasta abuso sexual, derivó en el repudio del presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y hasta del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Este martes 3 de junio, además, el Ministerio de Seguridad de la provincia debió apartar de sus funciones a los efectivos involucrados.

En comunicación telefónica con PERFIL, Fortunato, de 51 años y tío de tres de los jóvenes atacados, detalló lo que pasó esa madrugada. "A nosotros nos separa una cuadra y media. No nos dejaron acercar. Nos dijeron 'métanse adentro' y nos apuntaron", relata sobre los hechos. "Escuchamos los primeros disparos. Todos los vecinos de la cuadra nos empezamos a levantar y a mirar. Los gritos eran como de un enfrentamiento", explicó.

De acuerdo a la denuncia de los familiares, esa noche, los policías de la zona ingresaron al domicilio de Elsa Fernández y se llevaron detenidos a una adolescente de 16 años y un joven de 19. También detuvieron a una chica de 18 años y otro muchacho de 20. Los golpearon al punto de desfigurarlos, y en la comisaría los torturaron.

VIDEO: Violencia y abuso policial en un barrio Quom de Chaco

"Yoana, mi cuñada, me dijo que lo había estado revisando al Ale —uno de los chicos detenidos— y que estaba todo todo golpeado, que no hay lugar en el cuerpo donde no tuviera golpes: la cabeza, los pómulos, los ojos, espalda, brazos, tobillos. Esto comenzó adentro de las casas, cuando los sacaron al patio ya los empezaron a patear", sostuvo Fortunato, y aseguró que en la comunidad "siempre pasa lo mismo" con la policía. Justificando lo injustificable, los agentes argumentaron que fueron atacados con piedras y "objetos contundentes" en la comisaría, y que para "calmar la situación" iniciaron un operativo.

"Ellos dicen que eran una treintena de personas (los que los atacaron). Si era una treintena, sería la mitad del barrio. Es gracioso porque ya no tienen más argumentos", dijo Fortunato a este medio sobre el presunto enfrentamiento.

Fernández repudió el ataque policial a jóvenes qom y apartaron a los efectivos

"Cuando la llaman a mi cuñada Yoana y va a la comisaría, y la policía le dijo que a su hijo lo agarraron en la esquina porque estaba cascoteando. Ellos no se imaginaban que había un video donde se ve cómo la policía lo sacaba de adentro de la casa. Armaron un circo. Pusieron un cuchillo viejo de carnicero, juntaron cascotes, piedras y otros elementos que supuestamente arrojaron. Todo es totalmente falso, nada que ver con la realidad", precisó.

Tras los sucesos, el tío de los jóvenes contó que en el barrio están "con bronca" porque "no era la forma de actuar". En este sentido, anticipó que los vecinos están por preparar una marcha con gente del feminismo porque una de las chicas fue abusada. "Todo fue en la comisaría. Le tiraron alcohol a las chicas y a una le decían 'a ver quién se anima a prenderle fuego a esta paisana, a esta india'".

Fortunato tiene cinco hijos y dice que tiene miedo. "Tengo chicos, mi hijo tiene 19 años, puede ir a hacer los mandados y lo pueden agarrar en la calle. Temo por ellos", concluyó

AB/FF