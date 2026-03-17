El magíster en Gestión de las Comunicaciones y profesor universitario Gustavo Naón resultó reelecto por unanimidad como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) para el período 2026-2030. Tras la votación nominal en la sesión extraordinaria del Consejo Académico, el directivo agradeció la confianza de los consejeros que acompañaron la propuesta en tiempos que calificó como "tan dramáticos para todas y todos".

Al analizar el contexto de las casas de estudios, Naón trazó un diagnóstico severo. “Estamos en el peor momento desde el retorno a la democracia, porque nos gobierna la crueldad, el sadismo y la brutalidad con especial saña contra todo lo público”, sentenció el titular de la institución. En esa línea, aseguró que en los últimos años la tarea exigió "gestionar en clave de resistencia" para cuidar el proyecto universitario, bajo la convicción de que "la universidad pública es sueño y esperanza, es formación y es transformación".

Naón fue reelecto en Sociales de la UNLZ y alertó por los recortes universitarios

Durante su discurso, el decano enumeró los hitos de su administración, entre los que destacó el sostenimiento de la matrícula, la retención de estudiantes en las carreras de grado y el lanzamiento del primer Doctorado en Comunicación en la historia de la facultad. En materia científica, advirtió que el sector investiga "sin financiamiento, sin incentivos y sin categorizaciones". Pese a este escenario sin inversión por parte del Gobierno nacional, valoró el incremento de las líneas de investigación y la incorporación de becarios para sostener el propósito de producir conocimiento crítico y situado.

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En paralelo a la actividad académica, el funcionario subrayó el fortalecimiento del vínculo con la comunidad mediante la tarea de extensión. Según remarcó, la facultad tiene como marca registrada su fuerte presencia en los barrios de la región, y mencionó iniciativas específicas como Unite, La Radio en la Escuela, Malvinas, Rayuela y Promotoras Territoriales en Género. Asimismo, recordó la vigencia de los convenios celebrados con los municipios de Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente y Ezeiza.

La jornada contó con la participación de autoridades, docentes, no docentes y estudiantes. La postulación para el nuevo mandato fue propuesta por el consejero Horacio Gegunde y obtuvo el respaldo total de los representantes de los claustros: Néstor Pan, Mariela Lojko, Santiago Aragón, Santiago Carreras y Miguel Briscas (profesores); Pablo Gorosito y Noelí Cristti (auxiliares); junto a Oscar Bogarín, Matías Mannini, Ángel Fernández y Milagros Capdevila (estudiantes). El encuentro tuvo como secretario del cuerpo a Ramiro Arce.

La situación de la universidad pública

El sistema de educación superior atraviesa un escenario de extrema tensión a raíz de los recortes oficiales al presupuesto universitario, situación que incluso derivó en la declaración de la emergencia presupuestaria por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para el ciclo 2026. Un informe reciente del Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) reveló que en el presupuesto vigente "el crédito asciende a $4,87 billones". De acuerdo con el organismo, "en términos reales, esto implica una reducción acumulada del 45,6% respecto de 2023". Frente a este panorama, el Consejo Superior de la UBA reclamó la aplicación de la normativa aprobada por el Congreso, al considerar que resulta "indispensable contar con asignaciones presupuestarias adecuadas que permitan planificar y sostener las actividades universitarias".

La UBA solicitó al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario para iniciar las clases

El conflicto excede los números de las partidas y se instaló en el terreno institucional ante la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde el CEPA advirtieron que la inacción del Poder Ejecutivo "resulta contradictorio con la propia ley", y remarcaron que "hace 136 días que se sancionó pero el Gobierno todavía no la aplicó". En la misma línea, un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) graficó la magnitud del deterioro de los fondos al concluir que actualmente "la inversión por estudiante es la menor desde 2005".

El ajuste a las universidades impactó de lleno en los ingresos de los trabajadores y proyecta una paralización del sistema a mediano plazo. Un documento elaborado por el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN) en colaboración con FEDUBA precisó que, de no ejecutarse los fondos dictaminados, las transferencias estatales caerían a niveles de 2006 y 2007, "consolidando un retroceso de casi dos décadas" en materia presupuestaria. Ante este cuadro, la secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, justificó las medidas de fuerza gremiales al asegurar que "el plan de lucha es inédito, porque la universidad pública nunca estuvo tan atacada". Asimismo, la dirigente sindical subrayó que "no está en riesgo un calendario académico, sino una institución que es un pilar de la democracia argentina".

ML