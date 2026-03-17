El Gobierno busca cambiar la agenda y pone el foco en Seguridad y Glaciares

La Mesa Política del Gobierno de Javier Milei volvió a reunirse hoy en horas de la mañana para definir una nueva estrategia y una nueva hoja de ruta para las próximas semanas, sobre todo pensando en el Congreso y en la necesidad de “vender” una agenda propositiva, en medio del vendaval que atraviesa el Gobierno producto del caso $Libra y los polémicos viajes de Manuel Adorni.

La cita que se desarrolló en el despacho del jefe de Gabinete, tuvo asistencia perfecta. El propio Adorni, la Secretaria General, Karina Milei, el asesor Santiago Caputo, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich y el ministro del Interior, Diego Santilli estuvieron allí.

También se sumaron el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

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La reunión se dio en un contexto de máxima desconfianza y recelo por las recientes filtraciones y los movimientos ejecutados en cada sector del oficialismo. Un dato: la reunión no fue ilustrada con una “foto de familia” como solía pasar.

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Modificación del Código Penal, “leyes sobre propiedad privada; la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”; readecuación de la Ley de Glaciares; modificación la Ley de emergencia en Discapacidad y la nueva Ley de Financiamiento Universitario. Ese es el temario que el Gobierno, obligado a buscar oxígeno, anunció.

En la Cámara baja, el primer test será la Ley de Glaciares que deberá pasar por dos audiencias públicas el próximo 25 y 26 de marzo, por pedido de la oposición. Ya son decenas de miles los inscriptos para exponer, que ponen en una situación incómoda al Gobierno que intentará en la primera semana de abril llevar el texto al recinto.

Hasta hace algunos días el “poroteo” en la Mesa Política le daba al oficialismo 135, la misma cantidad con la que se aprobó la reforma laboral en general. Pero el conteo se seguirá moviendo hasta el último instante.

En tanto el Código Penal ya fue redactado. El sector de Karina no tuvo participación activa en la redacción. Fue un trabajo de Bullrich y el equipo del asesor Caputo que elaboró un trabajo con 912 artículos. ¿Karina está dispuesta a darle ese triunfo a Bullrich?

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En ese marco, no está definido por dónde entrará en el Congreso. Algunas voces se atreven a deslizar que podría ser por la Cámara alta, pero no hay aún definiciones. Un dato pasa desapercibido: la titular de la Comisión de Legislación Penal en Diputados es Laura Rodríguez Machado, del sector bullrichista. Estuvo ayer lunes en Córdoba, en la visita de Milei a la provincia.

Quien no tendrá una tarea fácil es el “Colo” Santilli. El titular de la cartera “política” por excelencia cuenta con pocos elementos para seducir a los aliados. Además, comienza a sondear subrepticiamente a los gobernadores por una reforma política que elimina las PASO y trae incluido en el combo la “nacionalización” del calendario electoral. Santilli pule el detalle de su agenda para comenzar esta semana, seguramente priorizando los aliados.

Otro punto en el que el Gobierno tiene especial interés y ha enviado un proyecto, es el del financiamiento universitario. Esta semana se conformará la Comisión de Educación en Diputados. Todo indica que será para el PRO, y el nombre que sonó es el de Alejandro Finocchiaro.

Otra de las comisiones que se conformará es la de Discapacidad, que hasta el año pasado estaba en manos de la oposición, más precisamente de Unión por la Patria con Daniel Arroyo, quien dejó la Cámara.

Este año, LLA ya avisó que la comisión quedará en sus manos, síntoma de que la emergencia en discapacidad votada el año pasado hizo mella, no solo en lo fiscal.