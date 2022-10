La defensa del empresario Lázaro Báez volvió a criticar a los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes acusó de "mala fe procesal" durante la causa Vialidad, mientras que pidió la nulidad parcial de su alegato y la "absolución" para su cliente. Además, el abogado del dueño de Austral Construcciones descartó la existencia de una asociación ilícita y habló de "cosa juzgada".

“La fiscalía vino a hacer a este juicio algo que tiene expresamente prohibido: derecho penal de autor”, disparó el abogado Juan Martín Villanueva en la última jornada del alegato de la defensa frente al Tribunal Federal Oral N°2. En ese sentido, señaló que, a su juicio, quedó descartada la “administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

Causa Vialidad | Juan Villanueva, abogado de Lázaro Báez: "Esto ya fue juzgado y no hay irregularidades"

Dentro de sus peticiones, el Dr. Villanueva solicitó que "se extraigan testimonios para investigar las conductas" de los ingenieros Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza, los peritos cuyas conclusiones fueron tomadas por la fiscalía como prueba para acusar al empresario santacruceño y al resto de los imputados.

En tercer lugar, el abogado pidió que "se absuelva a Lázaro Antonio Báez por los delitos por los que fue acusado falsamente por el Ministerio Público Fiscal". Sobre este punto, había mencionado que al no haber supuestamente "fraude contra el Estado y, teniendo en cuenta que la asociación tenía ese objetivo, no puede existir asociación ilícita si no hubo administración fraudulenta".

El abogado de Lázaro Báez, Dr. Juan Martín Villanueva.

Por último, el letrado hizo hincapié en que se tengan presentes las reservas del caso Federal y Convencional por "las violaciones a las garantías constitucionales" que habría sufrido su cliente.

Pese a descartar la existencia de una asociación ilícita, Villanueva y su colega Ariel Liniado dedicaron esta última jornada para refutar los argumentos de la fiscalía sobre ese asunto particular. En este punto, citaron los dictámenes del fiscal Guillermo Marijuán y los fallos de la Cámara Federal de Bahía Blanca que dejaron trascender que se había “manipulado y forzado”.

También apuntaron contra el ex agente de la AFIP Jaime Mecikovsky, a quien le atribuyeron haber “mentido” al declarar como testigo en el juicio por la obra pública de Santa Cruz y acusaron de "armar la acusación" contra Báez. “Cuando vino a declarar en realidad se estaba defendiendo. La fiscalía lo sabía e igualmente lo hizo declarar como testigo. Pero no vamos a pedir que se extraigan testimonios para investigarlo porque nosotros sí respetamos el debido proceso”, lanzó el defensor.

El celular de José López

El Dr. Villanueva también cuestionó la incorporación de la información obtenida del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López en el marco de otra causa. Sobre esta prueba recordó que estaba disponible desde agosto de 2016, que los Luciani y Mola debían conocer que existía cuando formularon el “pedido de prueba” para este juicio en 2018 y que pudiendo haberla incorporado antes pero “eligieron esconderla para sorprender a las defensas”.

Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación, Julio de Vido.

En este argumento fue que el abogado les atribuyó “mala fe procesal”, puesto que no permitieron el control de la prueba, ni el debate y “la escondieron” hasta el alegato. En ese punto, Villanueva descalificó la acusación del fiscal Luciani, quien hizo hincapié en que Báez llamó “compañero” a López.

“Luciani es argentino y vive aquí. Él sabe que los peronistas se llaman entre sí ‘compañeros’. Los peronistas llaman ‘compañero’ hasta al perro. ¿Cuál es el sentido que pretende darle a ese término?”, dijo.

"Se probó lo contrario de lo que dijo la Fiscalía"

Villanueva sostuvo que los fiscales, a su entender, "se sintieron satisfechos con repetir una y otra vez que existía una estructura paraestatal pero no explicaron a quién organizó Lázaro, por qué, ni cómo".

Después citó el fallo "Stanganelli" de la Corte Suprema de Justicia sobre la figura de asociación ilícita y afirmó que "la pauta es clara y elocuente. Demostramos en cada punto de la acusación cómo los doctores Mola y Luciani hicieron todo lo que la Corte dice que no tiene que hacer un fiscal".

Villanueva mostró las resoluciones en las que el TOF N°2 rechazó incorporar como prueba material de la causa Cuadernos.

"Toda la prueba que se produjo en el juicio acredita la legalidad de todos los trámites administrativos que los fiscales intentaron presentar como prueba de un delito que no existe. Desde el Ministerio Público salieron a pescar hipótesis de otras causas, dictámenes de sus colegas por hechos que acá no se están juzgando. Valoraron sus propios dichos como prueba", afirmó Villanueva.

A su vez, sostuvo que "se demostró exactamente lo contrario a lo que dijo la Fiscalía" a la que señaló por haber construido "un castillo de naipes" como acusación.

El juicio por la denominada causa Vialidad continuará este próximo viernes con el alegato de la defensa de Raúl Pavesi, ex titular de Vialidad de Santa Cruz.