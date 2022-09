Alberto Lugones: "En derecho electoral, lo que me hacen se llama proscripción"

El Juez de la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, contó los detalles de la negativa que recibió para ser candidato en el Consejo de la Magistratura. "En derecho electoral, lo que me hacen se llama proscripción", enfatizó.

A su vez, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que "nunca escuché una impugnación" en "más de 30 años de elecciones". Qué se puede esperar del juicio contra Cristina Kirchner.

¿Cuál es su interpretación respecto del rechazo a su candidatura?

Esto lo rechaza la Junta Electoral elegida para establecer los pasos del cronograma electoral de esta elección de jueces para el Consejo de la Magistratura. El rechazo es por mayoría, no por unanimidad. Los dos espacios opositores al nuestro entienden una cosa y yo entiendo otra. A partir del año pasado, la Corte resuelve dejar sin efecto la inconstitucionalidad de la ley 26.080, por la cual había sido elegido Consejero.

También dispone que, mientras se dicte una nueva ley por el Congreso, va a regir la 24.937, que era la originaria del Consejo. Eso establece un nuevo esquema de funcionamiento y se convoca a la elección por la ley 24.937, con todos los cronogramas, y nos presentamos. Entiendo que, al no haber sido elegido nunca por esa ley, a partir de ahí se cuentan las posibilidades de reelección, porque fui elegido por la 26.080.

Por ejemplo, lo mismo pasó con los intendentes y su reelección. Lo novedoso es que llevo más de 30 años de elecciones y nunca escuché una impugnación. Algo extraño está pasando.

¿Considera que existe una razón oculta detrás del rechazo?

En el rechazo hay una decisión compartida entre los dos espacios que conforman la mayoría. Se planteó que no se había respetado el cronograma electoral y se sabe que es el eje del funcionamiento de la elección. Si algo se modifica en el camino, puede generarse un perjuicio. La Junta Electoral no pide que se modifiquen los plazos y la Asociación de Magistrados sí decide hacerlo, a través de un informe, sin razón ni fundamento.

En consecuencia, aceptan la presentación del espacio contrario, y avanzan contra mi posibilidad de ser candidato. En derecho electoral, lo que me hacen se llama proscripción. Siempre debería primar el derecho a participar.

A usted se lo ha señalado como alguien cercano al kirchnerismo. En el caso de los sectores opositores que mencionó, ¿cree que hay una cuestión política detrás?

En el rechazo a mi candidatura hay una intencionalidad política. He votado en algunas cosas con el Gobierno y, si fuese kirchnerista, con gusto lo diría. Soy un viejo radical alfonsinista, de los que quedamos pocos. Estos espacios tienen más afinidad con Juntos por el Cambio y al macrismo. Tenemos visiones diferentes del Poder Judicial. Soy una persona incómoda que no se calla las verdades. Acá me parece que hay algo más.

La situación judicial de Cristina Kirchner

¿Cómo ve el avance del juicio de Vialidad?

Es muy compleja la causa y, para hablar, hay que estar muy nutrido de los elementos. Sólo la sigo por los medios. Es una causa que no va a dejar contento a nadie por su complejidad y los cuestionamientos que se hicieron. Un sector sostiene que fue algo armado en contra de la vicepresidenta y el otro plantea que ella fue la que hundió al país porque se robó todo.

Si pudiésemos salir del eje informático, donde lo único que importa es vender, quizás tendríamos una respuesta más cercana a la Justicia.

