Ocaña sale a la caza del voto de adultos mayores mientras Manes busca sumar desencantados

La campaña en la Ciudad, a pesar del escándalo Espert, continúa. En especial, además del oficialismo y Fuerza Patria, dos de los candidatos a senadores nacionales competitivos empezaron a desplegar sus estrategias a fin de superar los dos dígitos y quedar bien posicionados para la contienda electoral de 2027. Se trata la Hormiguita Graciela Ocaña y el neurocientífico Facundo Manes, quienes estuvieron cerca de estar en una misma boleta, pero hoy compiten para la Cámara alta en dos espacios distintos.

Por su lado, Ocaña se viene centrando en el segmento de adultos mayores, en los temas de salud y en la lucha contra la corrupción. Desde su paso por el PAMI que sigue conectada con adultos mayores y hasta sigue recorriendo, muchas veces en silencio y sin cámaras, centros de jubilados.

En este contexto, es frecuente que reciba mails o mensajes en sus redes sociales por temas puntuales para resolver, en particular trámites ante PAMI de un vecino. La legisladora tiene un equipo que la ayuda a colaborar en la resolución de esos conflictos de mayores de 60 años.

Acaso por ello, como parte de su campaña, las recorridas apuntan al segmento. Ahora sumó a su compañero de fórmula para el Senado, el titular de la UCR porteña, Martín Ocampo, con quien tiene un vínculo privilegiado.

Uno de los temas que serán eje de campaña tiene que ver con el precio de los medicamentos. La Hormiguita planteará que el gobierno nacional bajó el porcentaje de cobertura, en especial de los más caros, y que liberó el precio en las farmacias.

Junto a su mano derecha, el exdiputado Diego García Vilas, tiene recorridas semanales también con otros actores vinculados al tema salud. En estos días estuvo en la Asociación Médicos Municipales junto a Carlos Rojo, su titular. Se trata del gremio que nuclea a la inmensa mayoría de médicos que trabajan en los 33 hospitales y en los centros de salud que tiene la Ciudad. Estuvo con Ocampo también. Y allí presentó tres proyectos de ley, si le toca llegar al Senado, para mejorar las condiciones sanitarias en el país.

En ese encuentro uno de los más de cien médicos que estaban en el auditorio donde se realizó la reunión sorprendió a Ocaña: le dijo que la había reconocido en un hospital estatal porteño esperando a ser atendida junto a su marido.

Por su lado, el radical Ocampo sigue haciendo campaña basado en los dos ejes que más conoce: justicia y, sobre todo, seguridad. Entre 2016 y 2018 fue ministro de Seguridad porteño y fue quien se puso al hombro el traumático traspaso de la Policía Federal a la Ciudad. Entre otras propuestas, Ocampo deja una en particular. Se trata de un proyecto para crear una policía, a nivel nacional, que se dedique exclusivamente a los delitos online: una ciberpolicía.

Todas las actividades proselitistas se complementan con el lema “Hay otra manera”, que también impulsa el candidato a diputado de la lista Martín Lousteau, quien tiene en Emiliano Yacobitti su jefe de campaña del sello Unidos. La UCR juega en esta boleta.

Justamente entre los radicales asoma Manes, quien a pesar de su filiación política, compite por una banca en el Senado lejos de la UCR. El lema del neurocientífico es “Ni los de antes ni los de ahora”, y su campaña se centra en concentrarse en la ancha avenida del medio que, piensa, tiene un votante desencantado con la lista peronista encabezada por La Cámpora (Mariano Recalde) y con el PRO, luego de abandonar la marca amarilla para pintarse de violeta.

Junto a su hermano Gastón y su jefe de campaña, Eduardo Machiavelli, más el dirigente Bruno Screnci (estos dos últimos excolaboradores de Horacio Rodríguez Larreta), conforman una mesa política que se entusiasma con que el ausentismo que se dio en mayo en las elecciones pueda traducirse en votos para Manes.

Por ello se apelará a su carácter de outsider de la política para intentar movilizar estos grupos de desencantados.

En la campaña concreta, Manes tiene dos actividades en calle por día y realiza, al menos, dos entrevistas periodísticas.

A ello se le suma el intenso trabajo en redes sociales. A diferencia de otros dirigentes, por su trabajo de neurocientífico el diputado goza de un tráfico fuerte orgánico en sus redes. Aunque sigue atendiendo pacientes en Ineco, su rol de candidato lo tiene ocupado.

No tiene previstas fotos con políticos. Ni siquiera con Margarita Stolbizer. A pesar de que lleva como candidato a diputado nacional a Sergio Abrevaya, presidente del GEN nacional, el partido de la diputada.