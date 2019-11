Ofelia Fernández, indignada por el escrache a su madre: "Que miedo les da una pibita"

La legisladora electa por el Frente de Todos, Ofelia Fernández, explotó en las redes sociales después de que su madre, Eva María Mosso, fuera acusada por un portal de formar parte de la ruta del dinero K.

La cuenta La Derecha Diario publicó un informe en el que aseguró que la madre de la referente estudiantil del Carlos Pellegrini trabaja en la casa de cambios Maguitur SA, envuelta en la ruta del dinero K. La investigación también aseveró que el local, propiedad de Ana María Mosso, “fue sumariado y condenado por el BCRA en 2015 por más de 1.5 millones de pesos, y luego también por no declarar la existencia de sociedades en Chile de las cuales posee el 27%”.

Ante esa información las redes empezaron a llenarse de críticas a la joven militante del Frente de Todos e incluso el hashtag #LaCuevaDeOfelia fue tendencia en Twitter.

🇦🇷 | #LaCuevaDeOfelia surge a partir de una investigación que realizaron contribuyentes del diario. En base a los descubierto, la madre de la legisladora @OfeFernandez_, Eva Maria Mosso, trabaja para Maguitur SA (Guinazu), sociedad de cambios envuelta en la ruta del dinero K. pic.twitter.com/nRvQPb9FFp — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 6, 2019

Ante la catarata de ataques y críticas, Fernández utilizó su cuenta en Twitter para responder a las acusaciones y lamentar que su madre haya sido escrachada. “Me metí en esto sabiendo que era jodido pero no tan violento. No les alcanzó con decirme parásito y mentir, ahora juegan su carta más básica para aniquilar procesos transformadores del continente: la corrupción. Como una piba de 19 años muy chorra no parece la meten a mi vieja”, lamentó.

“Yo me la banco porque es lo que elegí, pero la tengo a mi mamá sufriendo por esta mierda. Medios ‘serios’ levantando que mi mamá es corrupta por ser empleada en relación de dependencia en una casa de cambio. Dicen que es parte de la ruta del dinero k, son perversos y básicos”, prosiguió la joven militante. “Que miedo les da una pibita, cagones de mierda”, concluyó.

Yo me la banco porque es lo que elegí, pero la tengo a mi mamá sufriendo por esta mierda. Medios “serios” levantando que mi mamá es corrupta por ser empleada en relación de dependencia en una casa de cambio. Dicen que es parte de la ruta del dinero k, son perversos y básicos. — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) November 6, 2019

Desde que lanzó su candidatura para ocupar un cargo en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos que Fernández fue el foco de críticas y ataques. De hecho, se instauró un debate con respecto a si por su corta edad podía acceder a una banca. También protagonizó tensos cruces con periodistas, en particular con el crítico del kirchnerismo Eduardo Feinmann.

