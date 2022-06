"Sincera su desprecio": el kirchnerismo salió a pegarle a Rosenkrantz y la oposición lo defendió

Políticos y dirigentes de ambos lados de la grieta hicieron referencia a la frase que Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia, vertió por estos días en la Universidad de Chile cuando afirmó que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad". El juez recogió repudios del kirchnerismo y algunos apoyos opositores.

"Carlos Rosenkrantz habla poco, pero cuando lo hace sincera su desprecio, al igual que Macri, por los más postergados y por quiénes más necesitan de un estado presente y de una Justicia que los ampare. Para ellos donde hay una necesidad no hay un derecho vulnerado, hay un costo", manifestó la diputada Victoria Tolosa Paz, cercana al presidente Alberto Fernández, en redes sociales.

Germán Martínez, presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, no manifestó sorpresa por los dichos del ex presidente de la Corte y también lo cuestionó. "Lo sabíamos, pero quedó más claro que nunca. Rosenkrantz está en las antípodas de Evita", dijo en su cuenta de Twitter.

"Que hablen. Que expresen lo que realmente piensan. Para que cada argentino y argentina sepa en qué lugar están parados los que imparten justicia. Siempre, del lado Evita de la vida", sostuvo el legislador.

El diputado Rodolfo Tailhade, también parlamentario del Frente de Todos, dijo en declaraciones radiales con Radio 10 en la mañana de este jueves que "habría que hacer algún proceso disciplinario contra Rosenkrantz porque se esta metiendo en política y no lo puede hacer estando donde esta". Además, manifestó que es necesario ampliar el número de miembros en la Corte Suprema de Justicia.

Gabriela Cerruti: "Carlos Rosenkrantz expresa el corazón de la doctrina liberal"

Los que apoyaron a Rosenkrantz

No todos fueron repudios. En la vereda de enfrente del pensamiento oficialista, Martín Tetaz, abordó la cuestión desde una visión económica y apoyó al juez del supremo tribunal. "Es perfecto el razonamiento de Carlos Rosenkrantz", replicó.

"Todo derecho asociado a una necesidad (activo) genera una obligación en materia de recursos para satisfacerlo (pasivo). Agrego que si el estado además es ineficiente, el pasivo es mucho mayor que el activo y hay destrucción de riqueza", escribió el diputado que integra Evolución Radical en su cuenta de Twitter.

Por su parte la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, también se metió en la polémica esta mañana en declaraciones a AM 750. "No te pueden satisfacer todas las necesidades", resumió la representante de Juntos Somos Río Negro que gobierna la provincia patagónica.

Más críticas del oficialismo a Rosenkrantz

La abogada y Directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, también se manifestó contra la frase de Rosenkrantz y habló de la necesidad de una reforma en la Corte Suprema. “La Corte Suprema es un cachivache, cualquier mejora que se le haga va a estar bien”, expresó.

“Claramente donde hay una necesidad, hay un derecho y obligación de asistirlo. Los derechos no pueden estar condicionados por motivos económicos para su ejercicio. No tengo dudas”, manifestó. En diálogo con Nobleza Hormiga por FM La Patriada, también recalcó: “Me llama la atención el lugar donde se pone en cuanto juez de la Corte, porque entonces es un señor que va a evaluar necesidades. Según el grado de necesidad y de los recursos vas a tener o no derecho”.

Por último, el secretario general de SUTEBA cercano al gobierno nacional, Roberto Baradel, habló de "plantear una recusación cuando intervenga en determinadas causas", se mostró a favor de ampliar la Corte Suprema y agregó: "Sabemos qué intereses defiende Rosenkrantz".

GI/ff